İç Çamaşırı Markası Çıkaran Sydney Sweeney Kusursuz Fiziğini Sergiledi!
Farklı girişimleriyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Sydney Sweeney, en son SYRN ismini verdiği bir iç çamaşırı markası çıkarmıştı. Sweeney'in son pozları nefes kesti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hollywood’un son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sydney Sweeney, kariyerine genç yaşta adım atsa da asıl çıkışını Euphoria dizisinde canlandırdığı Cassie karakteriyle yakaladı.
Oyunculuğundan çok güzelliği ve kusursuz fiziğiyle konuşulmasına alışık olduğumuz Sydney Sweeney, SYRN markasının tanıtım süreciyle birlikte sosyal medyada peş peşe iddialı paylaşımlar yaptı.
