İç Çamaşırı Markası Çıkaran Sydney Sweeney Kusursuz Fiziğini Sergiledi!

Lila Ceylan
01.02.2026 - 23:45

Farklı girişimleriyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Sydney Sweeney, en son SYRN ismini verdiği bir iç çamaşırı markası çıkarmıştı. Sweeney'in son pozları nefes kesti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hollywood’un son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sydney Sweeney, kariyerine genç yaşta adım atsa da asıl çıkışını Euphoria dizisinde canlandırdığı Cassie karakteriyle yakaladı.

Ardından The White Lotus, Sharp Objects ve Reality gibi yapımlarla oyunculuk skalasını genişleten Sweeney, geçtiğimiz yıl vizyona giren The Housemaid filmiyle de gişe başarısını perçinledi. 

Oyunculuğunun yanı sıra sıra dışı girişimleriyle de sık sık gündeme gelen ünlü isim, birkaç ay önce kendi banyo suyundan ürettiği ve kısa sürede yok satan sabunlarla olay yaratmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise “SYRN” adını verdiği iç çamaşırı markasıyla bambaşka bir alanda adından söz ettirmeye başladı.

Oyunculuğundan çok güzelliği ve kusursuz fiziğiyle konuşulmasına alışık olduğumuz Sydney Sweeney, SYRN markasının tanıtım süreciyle birlikte sosyal medyada peş peşe iddialı paylaşımlar yaptı.

Son pozlarıyla yine nefesleri kesen ünlü oyuncu, feminen ama güçlü bir estetik sunan tasarımlarla objektif karşısına geçti. Yumuşak dokular, minimal kesimler ve vücut hatlarını öne çıkaran detaylardan oluşan koleksiyonun ağırlıklı olarak online satışa sunulması bekleniyor. 

Henüz resmi fiyatlar açıklanmasa da markaya yakın kaynaklara göre ürünlerin orta-üst segmentte, erişilebilir lüks kategorisinde yer alacağı konuşuluyor. Sydney Sweeney’nin imzasını taşıyan SYRN, şimdiden fazlasıyla merak uyandırmış durumda!

