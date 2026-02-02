Ajdar'ın Hayrettin'le Kaos Show'a Katılmak İçin Talep Ettiği Ücret Dudak Uçuklattı!
Kaos Show'da Ajdar'ı ağırlamak istediğini söyleyen Hayrettin, Ajdar'ın kendisinden uçuk bir ücret talep ettiğini ve birtakım isteklerde bulunduğunu açıkladı.
Ajdar'ın istekleri ve kaşesi resmen dudak uçuklattı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hayrettin ile Kaos Show'u duymayan kalmamıştır!
Kaos Show'un bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Hayrettin'in ağızları açık bırakan itirafı!
Hayrettin, Ajdar'ın programa katılmak için 50 milyon Euro ve 300 koruma talep ettiğini söyledi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Sanırsın 300 Spartalı’yı yanına alıp Medeniyetler Savaşı başlatmaya gidecek.
ulan Gılgamış sana bi çikita muz yeter.
Kadroda bitane akıllı yok 😀