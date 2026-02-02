onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ajdar'ın Hayrettin'le Kaos Show'a Katılmak İçin Talep Ettiği Ücret Dudak Uçuklattı!

Ajdar'ın Hayrettin'le Kaos Show'a Katılmak İçin Talep Ettiği Ücret Dudak Uçuklattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.02.2026 - 23:35

Kaos Show'da Ajdar'ı ağırlamak istediğini söyleyen Hayrettin, Ajdar'ın kendisinden uçuk bir ücret talep ettiğini ve birtakım isteklerde bulunduğunu açıkladı. 

Ajdar'ın istekleri ve kaşesi resmen dudak uçuklattı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayrettin ile Kaos Show'u duymayan kalmamıştır!

Hayrettin ile Kaos Show'u duymayan kalmamıştır!

İnsanın izlerken aklının belki bin kere yandığı programda Hayrettin, sosyal medyada tuhaf hareketleri ve yetenekleriyle meşhur olmuş nadide insanları ağırlıyor!

Özellikle Kadıköy Boğası Mustafa, Altın Çocuk Ahmet ve 4380'in her bölümde kahkahaya boğduğu Hayrettin'le Kaos Show, son zamanların en popüler YouTube programları arasında yer alıyor.

Kaos Show'un bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Hayrettin'in ağızları açık bırakan itirafı!

Kaos Show'un bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Hayrettin'in ağızları açık bırakan itirafı!

Geçtiğimiz saatlerde muhabirler tarafından görüntülenen Hayrettin, programa 'Çikita Muz', 'Şahdamar' gibi şarkılarıyla bir döneme damga vurmuş, programa da cuk diye oturacak Ajdar'ı konuk etmek istediğini söyledi. 

Ajdar'ı Kaos Show'a çağırdığını açıklayan Hayrettin, Ajdar'in programa çıkmak için talep ettiği ücret ve isteklerini söyleyince ağızlar açık kaldı.

Hayrettin, Ajdar'ın programa katılmak için 50 milyon Euro ve 300 koruma talep ettiğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Lidya Hanzade

Sanırsın 300 Spartalı’yı yanına alıp Medeniyetler Savaşı başlatmaya gidecek.

Murat BİLGİN

ulan Gılgamış sana bi çikita muz yeter.

maestro__

Kadroda bitane akıllı yok 😀