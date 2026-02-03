Ufuk Beydemir, Saba Tümer'in "Bana Hanım Deme" Uyarısı Karşısında Ne Diyeceğini Bilemedi!
Üç yıllık eşi İpek Filiz Yazıcı'dan yeni boşanan şarkıcı Ufuk Beydemir, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Tümer'in 'bana hanım deme' uyarısı karşısında şoka girdi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Şok boşanmalara tanıklık ettiğimiz 2025'te evlilik hayatına vedan çiftlerden biri de Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı'ydı.
En son eski eşi İpek Filiz'e şarkı yazdığını söylediği açıklamasıyla gündeme oturan Ufuk Beydemir, Saba Tümer'e konuk oldu.
İşte o anlar:
