Ufuk Beydemir, Saba Tümer'in "Bana Hanım Deme" Uyarısı Karşısında Ne Diyeceğini Bilemedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
03.02.2026 - 18:34

Üç yıllık eşi İpek Filiz Yazıcı'dan yeni boşanan şarkıcı Ufuk Beydemir, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Tümer'in 'bana hanım deme' uyarısı karşısında şoka girdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şok boşanmalara tanıklık ettiğimiz 2025'te evlilik hayatına vedan çiftlerden biri de Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı'ydı.

2022 yılında önce Roma'da sonra da Fuat Paşa Yalısı'nda 'Evet' diyerek evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in keyfi gayet yerinde sanıyorduk ki 2025'in ekim ayında bir anda boşanmaya karar verdikleri dedikodusu dolanmaya başladı. 

Dedikodular saatler içinde doğrulandı, hatta boşanmanın gözlerden uzak, çoktan gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. O günden bu yana hayatlarına sanki birbirlerini hiç almamışçasına devam eden Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı, birlikte kurdukları dünyayı çok çabuk yıktı.

En son eski eşi İpek Filiz'e şarkı yazdığını söylediği açıklamasıyla gündeme oturan Ufuk Beydemir, Saba Tümer'e konuk oldu.

Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk olan Ufuk Beydemir, listelerde en çok dinlenen şarkılar hakkında yorum yaparken Saba Tümer'den gelen uyarı, Beydemir'i küçük çaplı bir şoka soktu. 

Beydemir konuşurken sözünü kesen ve 'Saba hanım deme, Saba de' uyarısında bulunan Tümer, Beydemir'i çok yakışıklı bulduğunu ve çok benzer yönleri olduğunu da program boyunca vurguladı.

İşte o anlar:

