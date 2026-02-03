Serenay Sarıkaya'nın Soz Pozlarında "Fazlasıyla Doğal" Bacakları Dikkat Çekti!
Ocak ayına ait bir dump paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle timeline'ı ele geçirirken 'fazlasıyla doğal' bacaklarıyla dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Attığı her adımla tüm gözleri üzerine çeken olay kadın Serenay Sarıkaya, magazinin en sevilen isimlerinden.
Geçtiğimiz saatlere ise son dump'ıyla damga vurdu!
Sebebi bilinmez, paylaşımını yaptığı gibi en dikkat çeken pozu da ödül töreninden kalma fotoğrafı oldu.
