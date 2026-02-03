onedio
Serenay Sarıkaya'nın Soz Pozlarında "Fazlasıyla Doğal" Bacakları Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
03.02.2026 - 18:07

Ocak ayına ait bir dump paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle timeline'ı ele geçirirken 'fazlasıyla doğal' bacaklarıyla dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adımla tüm gözleri üzerine çeken olay kadın Serenay Sarıkaya, magazinin en sevilen isimlerinden.

Yıllardır hiç sönmeyen enerjisi, cana yakın halleri, özel hayatı ve güzelliğiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya'yı en son Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunda izledik. 

Sonrasında herhangi bir yeni projede yer almayan ve uzun bir es veren Serenay Sarıkaya, yine de bir an olsun manşetlerden düşmedi. 

Mert Demir'le yaşadığı aşkla ayrı, katıldığı ödül törenlerindeki aurası ve kombinleriyle ayrı konuşuldu.

Geçtiğimiz saatlere ise son dump'ıyla damga vurdu!

Anna Vissi konserinden ve kulisinden pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, yeni paylaştığı fotoğrafların altına 'Minnettarım. Ocak! Çünkü ben buna değerim' notunu düştü.

Sebebi bilinmez, paylaşımını yaptığı gibi en dikkat çeken pozu da ödül töreninden kalma fotoğrafı oldu.

Serenay Sarıkaya'nın doğal bıraktığı bacakları dikkat çekti. 

Kimileri bunu tuhaf bulurken, hemen hemen tüm kadınlar bunun hem doğal hem de oldukça samimi olduğunu vurguladı. Hiç de yadırgamadı!

