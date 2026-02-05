onedio
Rüya Gibi Setinde Seda Bakan'ın Kardeş Payı'ndaki "Dolana" Performansına Gönderme Geldi

Rüya Gibi Setinde Seda Bakan'ın Kardeş Payı'ndaki "Dolana" Performansına Gönderme Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci
05.02.2026 - 10:25

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi setinden eğlenceli anlar paylaşıldı. TikTok fenomeni Semiraminta, dizi kadrosunda yer alıyor. Semiraminta TikTok hesabından Seda Bakan'ın Kardeş Payı dizisindeki 'Dolana Ay Dolana' performansına video çekti. Videoda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu ve Ahsen Eroğlu da yer aldı.

Rüya Gibi setinden güldüren bir paylaşım geldi.

Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi dizisinde TikTok çeken Semiraminta, rol arkadaşı Seda Bakan'ın Kardeş Payı dizisindeki 'Dolana Ay Dolana' performansında dans etti. TikTok fenomeni Semiraminta'ya rol arkadaşları Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu eşlik etti. Rüya Gibi setindeki Kardeş Payı göndermesi sosyal medyada gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
