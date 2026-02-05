Rüya Gibi Setinde Seda Bakan'ın Kardeş Payı'ndaki "Dolana" Performansına Gönderme Geldi
Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi setinden eğlenceli anlar paylaşıldı. TikTok fenomeni Semiraminta, dizi kadrosunda yer alıyor. Semiraminta TikTok hesabından Seda Bakan'ın Kardeş Payı dizisindeki 'Dolana Ay Dolana' performansına video çekti. Videoda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu ve Ahsen Eroğlu da yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rüya Gibi setinden güldüren bir paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın