Fenomen Dizi Eşref Rüya'nın Kamera Arkası Yayınlandı
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya yeni bölümüyle yine çarşamba reytinglerine damgasını vurdu. 4 Şubat Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı olan Eşref Rüya'nın kamera arkası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Televizyonun en çok izlenen dizilerinden Eşref Rüya bomba bir sürpriz yayınladı.
Buradan izleyebilirsiniz:
