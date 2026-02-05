onedio
Fenomen Dizi Eşref Rüya'nın Kamera Arkası Yayınlandı

Eşref Rüya
Esra Demirci - TV Editörü
05.02.2026 - 13:46

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya yeni bölümüyle yine çarşamba reytinglerine damgasını vurdu. 4 Şubat Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı olan Eşref Rüya'nın kamera arkası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Televizyonun en çok izlenen dizilerinden Eşref Rüya bomba bir sürpriz yayınladı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya her hafta çarşamba akşamlarının galibi olmaya devam ediyor. Dün akşam (4 Şubat) yayınlanan yeni bölümüyle de sosyal medyanın gündemine oturan dizi hakkında seyirciye unutulmaz bir sürpriz hazırlandı. Eşref Rüya'nın merak edilen kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
