Kanal 7 Dizisinin Yıldızı Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dahil Oldu
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Son olarak Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılmasıyla yerine Emre Dinler gelmişti. Altuntaş bu defa diziye Kanal 7 dizisinin başrolünün dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin 4 sezondur devam eden dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosunda yine hareketlilik var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal 7'deki fenomen Rüzgarlı Tepe dizisinin başrolü Gökberk Yıldırım, Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın