Kanal 7 Dizisinin Yıldızı Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dahil Oldu

Kanal 7 Dizisinin Yıldızı Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.02.2026 - 15:37

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Son olarak Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılmasıyla yerine Emre Dinler gelmişti. Altuntaş bu defa diziye Kanal 7 dizisinin başrolünün dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV'nin 4 sezondur devam eden dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosunda yine hareketlilik var.

Show TV'nin 4 sezondur devam eden dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosunda yine hareketlilik var.

4. sezon başladığından beri diziden sayısız ayrılık olurken son olarak Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığı tespit edildiği için diziden çıkarılmıştı. Doğukan Güngör'ün yerini Emre Dinler alırken Altuntaş yeni bir oyuncunun daha dizide dahil olduğunu duyurdu.

Kanal 7'deki fenomen Rüzgarlı Tepe dizisinin başrolü Gökberk Yıldırım, Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu.

Kanal 7'deki fenomen Rüzgarlı Tepe dizisinin başrolü Gökberk Yıldırım, Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal 7 dizisinin yıldızı Gökberk Yıldırım, Özge Borak’ın canlandırdığı Salkım’ın arkadaşı Rukiye’nin oğlu Yağız olarak dizide yer alacak.

