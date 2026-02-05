onedio
Esra Erol'da Programında Seksi İç Çamaşırı Satarak 5 Daire Aldığını Söyleyen Kadın Yeniden Gündem Oldu

Esra Erol'da Programında Seksi İç Çamaşırı Satarak 5 Daire Aldığını Söyleyen Kadın Yeniden Gündem Oldu

05.02.2026 - 16:54

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme oturacak konular ele alınıyor. Programda bir kadın, 12 yıl boyunca seksi iç çamaşırı satarak 5 daire aldığını açıkladı. O açıklama yıllar sonra tekrar gündem oldu.

Atv'de hafta içi her gün yayınlanan ve reytinglerde zirveye oynayan Esra Erol'da programında yer alan konular gündem olmaya devam ediyor.

Atv'de hafta içi her gün yayınlanan ve reytinglerde zirveye oynayan Esra Erol'da programında yer alan konular gündem olmaya devam ediyor.

Programa üç yıl önce katılan Emine Hanım, eşini aramak için Esra Erol'a başvurmuştu. 46 yıllık eşinin evden kaçtığını belirten Emine Hanım açıklamalarıyla yıllar sonra yeniden gündem oldu. Emine Hanım, '12 yıl çalıştım, seksi iç çamaşırı sattım, 5 tane daire aldım' demişti.

