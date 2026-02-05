onedio
Taşacak Bu Deniz Oyuncusundan Yeni Bölüm İçin Heyecan Verici Spoiler

Elif Sude Yenidoğan
05.02.2026 - 21:17

TRT 1’in reyting rekorları kıran, yeni fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz her hafta nabızları yükseltemeyi başaran yapımlardan. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolü paylaştığı dizi, aksiyon dolu sahneleriyle seyircilerini adeta ekrana kilitliyor. Şimdiyse dizinin oyuncularından Nilüfer Kılıçarslan sosyal medya paylaşımıyla yeni bölüme dair ipucu vermesiyle merak uyandırdı. Gelin detaylara geçelim…

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman, Burak Yörük, Erdem Şanlı, Aytek Şayan ve Zeynep Atılgan gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi Koçari ve Furtuna ailelerinin yaşadığı çatışmayı aksiyon dolu sahnelerle izleyicilere aktarıyor. Bu nedenle her yeni bölüm merakla bekleniyor.

Dizide Bedriye karakterini canlandıran Nilüfer Kılıçarslan da yeni bölüme dair paylaşımıyla nabızları yükseltti.

Taşacak Bu Deniz izleyicileri oyuncunun hikayesini görür görmez X’te paylaştı. Paylaşım kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Yeni bölümde neyin ortaya çıkacağı kafaları karıştırdı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
