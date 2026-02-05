Taşacak Bu Deniz Oyuncusundan Yeni Bölüm İçin Heyecan Verici Spoiler
TRT 1’in reyting rekorları kıran, yeni fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz her hafta nabızları yükseltemeyi başaran yapımlardan. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolü paylaştığı dizi, aksiyon dolu sahneleriyle seyircilerini adeta ekrana kilitliyor. Şimdiyse dizinin oyuncularından Nilüfer Kılıçarslan sosyal medya paylaşımıyla yeni bölüme dair ipucu vermesiyle merak uyandırdı. Gelin detaylara geçelim…
Cuma günleri yayınlanan Taşacak Bu Deniz istikrarlı bi şekilde gününün birincisi olmayı başarıyor.
Dizide Bedriye karakterini canlandıran Nilüfer Kılıçarslan da yeni bölüme dair paylaşımıyla nabızları yükseltti.
