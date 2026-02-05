Show TV’den Özür Geldi: Can Yaman Hakkındaki “Yasaklı Madde” Haberi Düzeltildi

Mekana yapılan baskın sırasında oyuncu ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından bazı yayın organlarında Yaman’la ilgili olumsuz iddialar yer almıştı. Ancak testlerin sonucunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadığı ortaya çıkmıştı.

Show TV Ana Haber Bülteni’nde yapılan açıklamada, test sonucunun negatif olduğu bilgisi paylaşılarak Can Yaman’dan özür dilendi. Bu gelişmenin ardından ünlü oyuncu da sessiz kalmadı. Düzeltme haberini kendi hesabında paylaşan Yaman, “Özür için teşekkürler” notunu ekledi.