Show TV’den Özür Geldi: Can Yaman Hakkındaki “Yasaklı Madde” Haberi Düzeltildi
Son günlerde adı istemediği bir gündemin merkezine çekilen Can Yaman’la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakkında çıkan yasaklı madde kullandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıklayan oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden dile getirmişti. Kamuoyunda yankı uyandıran bu çıkışın ardından, konuya dair yanlış yayın yapan Show TV’den geri adım geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, Can Yaman’ın geçtiğimiz haftalarda Ortaköy’de sık sık gittiği bir eğlence mekanında yaşanan polis denetimiyle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın