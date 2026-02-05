onedio
Show TV’den Özür Geldi: Can Yaman Hakkındaki “Yasaklı Madde” Haberi Düzeltildi

Show TV’den Özür Geldi: Can Yaman Hakkındaki “Yasaklı Madde” Haberi Düzeltildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.02.2026 - 23:29

Son günlerde adı istemediği bir gündemin merkezine çekilen Can Yaman’la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakkında çıkan yasaklı madde kullandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıklayan oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden dile getirmişti. Kamuoyunda yankı uyandıran bu çıkışın ardından, konuya dair yanlış yayın yapan Show TV’den geri adım geldi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Olay, Can Yaman’ın geçtiğimiz haftalarda Ortaköy’de sık sık gittiği bir eğlence mekanında yaşanan polis denetimiyle başladı.

Olay, Can Yaman’ın geçtiğimiz haftalarda Ortaköy’de sık sık gittiği bir eğlence mekanında yaşanan polis denetimiyle başladı.

Mekana yapılan baskın sırasında oyuncu ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından bazı yayın organlarında Yaman’la ilgili olumsuz iddialar yer almıştı. Ancak testlerin sonucunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadığı ortaya çıkmıştı.

Show TV Ana Haber Bülteni’nde yapılan açıklamada, test sonucunun negatif olduğu bilgisi paylaşılarak Can Yaman’dan özür dilendi. Bu gelişmenin ardından ünlü oyuncu da sessiz kalmadı. Düzeltme haberini kendi hesabında paylaşan Yaman, “Özür için teşekkürler” notunu ekledi.

İşte o anlar 👇

