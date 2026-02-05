Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Oyuncusundan Aşk-ı Memnu Beşir’in Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kanal tarafından projeye dair resmi yayın takvimi paylaşılmaması izleyiciler arasında soru işaretleri oluştururken, dizinin tanıtım çalışmalarının devam etmesi dikkat çekiyor. Beklenen açıklama henüz gelmemiş olsa da, dizinin hayranlarını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Star TV, Sevdiğim Sensin için hazırlanan yeni fragmanı izleyiciyle buluşturdu. Ancak fragmanda yine yayın tarihine yer verilmemesi, projeye dair merakı daha da artırdı.