Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Oyuncusundan Aşk-ı Memnu Beşir’in Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Oyuncusundan Aşk-ı Memnu Beşir’in Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.02.2026 - 20:31

5 Şubat Perşembe, televizyon dünyasında hareket yine hız kesmedi. Gün boyunca ekranlara yansıyan gelişmeler kadar, setlerden ve kulislerden gelen bilgiler de gündemde yer buldu. Yoğun tempoda kaçırılan detayları derleyerek günün öne çıkan başlıklarını tek bir akışta topladık. Dizilerde yaşanan sürprizler, programlarda dikkat çeken anlar ve sosyal medyada konuşulan paylaşımlar bugünün atmosferini belirledi. Ekran önünde ve arkasında neler olup bittiğini merak edenler için günün özetini hazırladık. İşte bugün, 5 Şubat Perşembe, televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeler…

Kızılcık Şerbeti’nin yeni isimlerinden biri de Gökberk Yıldırım oldu.

Gökberk Yıldırım ile Ceren Karakoç’un çok eskiye dayanan dostlukları olduğu ortaya çıktı. İkili, bir dönemlerin popüler günlük dizisi Beni Affet’te birlikte rol almış. 2011’de yayınlanmaya başlayan Beni Affet, o dönem için ekranların sevilen dizilerindendi. Sektöre de birçok oyuncu kazandırdı.

Detaylar için 👇

"Donat donat donat etrafa sağdan sola üstten alta" sözleriyle yapılan cin çıkarma seansı 2022 yılında aylarca konuşulmuştu.

Metafizik alanında uzman olduğunu söyleyen Pelin Hürman internette editler ve şakaların da konusu olmuştu. O görüntülerden yıllar sonra kendisi Hakan Ural'ın programında göründü.

Detaylar için 👇

Çarşamba günlerinin reyting birincisi Eşref Rüya kan kaybetmeden heyecanla takip ediliyor.

Irmak rolüne hayat veren Ceren Benderlioğlu Instagram hesabından paylaştığı bir hikayeyle nazara sitem etti. Eline kaynar çorba döküldüğünü dile getiren oyuncuya geçmiş olsun mesajları sıralandı.

Detaylar için 👇

İki yıl önce bir dizi projesinde bir araya gelen Sinem Öztürk ve Feyyaz Şerifoğlu’nun anne oğul olarak seçilmesi gündeme taşındı.

1985 doğumlu Sinem Öztürk, 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu’nun annesi olarak dizide rol almıştı. Son zamanlarda dizilerdeki yaş farkı konusunun revaçta olmasıyla birlikte bir X kullanıcısı da yalnızca şimdi değil, eskiden de benzer durumların yaşandığını dile getirdi.

Detaylar için 👇

Atv'de hafta içi her gün yayınlanan ve reytinglerde zirveye oynayan Esra Erol'da programında yer alan konular gündem olmaya devam ediyor.

Programa üç yıl önce katılan Emine Hanım, eşini aramak için Esra Erol'a başvurmuştu. 46 yıllık eşinin evden kaçtığını belirten Emine Hanım açıklamalarıyla yıllar sonra yeniden gündem oldu. Emine Hanım, '12 yıl çalıştım, seksi iç çamaşırı sattım, 5 tane daire aldım' demişti.

Detaylar için 👇

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'daki Beşir karakteriyle tanıdığımız Baran Akbulut, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Bir döneme, hatta günümüze bile damga vuran Aşk-ı Memnu'nun önemli karakterlerinden biri olarak tanıdığımız Baran Akbulut, yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu, Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde rol aldığı Kuruluş Orhan dizisinin kadrosuna katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadrosunu geliştirmeye devam eden dizide Baran Akbulut'u Germiyanoğlu Mehmet Bey karakteriyle izleyeceğiz.

Detaylar için 👇

Star TV’nin merakla beklenen yeni dizilerinden Sevdiğim Sensin, henüz yayın tarihi netleşmeden gündemde kalmayı sürdürüyor.

Kanal tarafından projeye dair resmi yayın takvimi paylaşılmaması izleyiciler arasında soru işaretleri oluştururken, dizinin tanıtım çalışmalarının devam etmesi dikkat çekiyor. Beklenen açıklama henüz gelmemiş olsa da, dizinin hayranlarını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Star TV, Sevdiğim Sensin için hazırlanan yeni fragmanı izleyiciyle buluşturdu. Ancak fragmanda yine yayın tarihine yer verilmemesi, projeye dair merakı daha da artırdı.

Detaylar için 👇

Uzun yıllardır hayatımızda olan Survivor pek çok ismi de tanımamıza aracı oldu.

Şu ana dek Survivor'da yer alan isimlerden en yüksek takipçi sayısına sahip isim belli oldu. Survivor'da yarışan ve bu hafta eleme adayı olan Doğuş, Survivor'ın en yüksek takipçiye sahip yarışmacısı. Doğuş'un Instagram hesabında 12,5 milyon takipçisi bulunuyor.

Detaylar için 👇

Televizyonun en çok izlenen dizilerinden Eşref Rüya bomba bir sürpriz yayınladı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya her hafta çarşamba akşamlarının galibi olmaya devam ediyor. Dün akşam (4 Şubat) yayınlanan yeni bölümüyle de sosyal medyanın gündemine oturan dizi hakkında seyirciye unutulmaz bir sürpriz hazırlandı. Eşref Rüya'nın merak edilen kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Detaylar için 👇

Meryem Uzerli'yi Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle tanıdık.

2011'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl'da başrol olan Meryem Uzerli'nin diziye dahil olma hikayesi sık sık gündem oluyor. 

Almanya'da 10 bin euroluk borcu sebebiyle evine haciz gelecekken seçmelere katılan ve kabul alan Uzerli, bir anda tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştı. 2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl'da rol alan Meryem Uzerli'nin diziye seçilmesini sağlayan audition yıllar sonra ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar için 👇

