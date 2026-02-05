Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Oyuncusundan Aşk-ı Memnu Beşir’in Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
5 Şubat Perşembe, televizyon dünyasında hareket yine hız kesmedi. Gün boyunca ekranlara yansıyan gelişmeler kadar, setlerden ve kulislerden gelen bilgiler de gündemde yer buldu. Yoğun tempoda kaçırılan detayları derleyerek günün öne çıkan başlıklarını tek bir akışta topladık. Dizilerde yaşanan sürprizler, programlarda dikkat çeken anlar ve sosyal medyada konuşulan paylaşımlar bugünün atmosferini belirledi. Ekran önünde ve arkasında neler olup bittiğini merak edenler için günün özetini hazırladık. İşte bugün, 5 Şubat Perşembe, televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeler…
Kızılcık Şerbeti’nin yeni isimlerinden biri de Gökberk Yıldırım oldu.
"Donat donat donat etrafa sağdan sola üstten alta" sözleriyle yapılan cin çıkarma seansı 2022 yılında aylarca konuşulmuştu.
Çarşamba günlerinin reyting birincisi Eşref Rüya kan kaybetmeden heyecanla takip ediliyor.
İki yıl önce bir dizi projesinde bir araya gelen Sinem Öztürk ve Feyyaz Şerifoğlu’nun anne oğul olarak seçilmesi gündeme taşındı.
Atv'de hafta içi her gün yayınlanan ve reytinglerde zirveye oynayan Esra Erol'da programında yer alan konular gündem olmaya devam ediyor.
Efsane dizi Aşk-ı Memnu'daki Beşir karakteriyle tanıdığımız Baran Akbulut, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Star TV’nin merakla beklenen yeni dizilerinden Sevdiğim Sensin, henüz yayın tarihi netleşmeden gündemde kalmayı sürdürüyor.
Uzun yıllardır hayatımızda olan Survivor pek çok ismi de tanımamıza aracı oldu.
Televizyonun en çok izlenen dizilerinden Eşref Rüya bomba bir sürpriz yayınladı.
Meryem Uzerli'yi Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle tanıdık.
