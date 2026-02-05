"Sağdan Soldan Donat" Sözleriyle Gündem Olan Pelin Hürman'ın Son Hali Ortaya Çıktı
Bir TV programında yaptığı cin çıkarma seansıyla gündeme gelen ve 'sağdan soldan donat' gibi sözler barındıran ilginç hareketleriyle tüm internette gündem olan Pelin Hürman yeniden ekran karşısına çıktı. Metafizik uzmanı olduğunu öne süren Hürman, Hakan Ural'ın sunduğu 'Her Açıdan' programına konuk olurken başörtüsünü çıkardığı dikkatlerden kaçmadı.
"Donat donat donat etrafa sağdan sola üstten alta" sözleriyle yapılan cin çıkarma seansı 2022 yılında aylarca konuşulmuştu.
Hakan Ural konuğuna gündem olan o seansın kurgu olup olmadığını sordu.
