"Sağdan Soldan Donat" Sözleriyle Gündem Olan Pelin Hürman'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.02.2026 - 18:52

Bir TV programında yaptığı cin çıkarma seansıyla gündeme gelen ve 'sağdan soldan donat' gibi sözler barındıran ilginç hareketleriyle tüm internette gündem olan Pelin Hürman yeniden ekran karşısına çıktı. Metafizik uzmanı olduğunu öne süren Hürman, Hakan Ural'ın sunduğu 'Her Açıdan' programına konuk olurken başörtüsünü çıkardığı dikkatlerden kaçmadı.

"Donat donat donat etrafa sağdan sola üstten alta" sözleriyle yapılan cin çıkarma seansı 2022 yılında aylarca konuşulmuştu.

Metafizik alanında uzman olduğunu söyleyen Pelin Hürman internette editler ve şakaların da konusu olmuştu. O görüntülerden yıllar sonra kendisi Hakan Ural'ın programında göründü.

Hakan Ural konuğuna gündem olan o seansın kurgu olup olmadığını sordu.

'Konuk alındığım yerde farkındalık yaratalım dediler. O bir kurgu değildi ama farkındalık yaratmak için orada o şekilde yaptım' ifadeleriyle soruyu yanıtladı. Hürman'ın başörtüsünü çıkarması da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
