5 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu
5 Şubat Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Halef: Köklerin Çağrısı, Veliaht ve İnci Taneleri dizilerinin yeni bölümleri vardı. Uzun zamandır sezon açılışı yapmayan İnci Taneleri’nin ekranlara dönüşü reyting dengelerini de etkiledi. Günün birincisi henüz değişmedi ancak rakibiyle zorlu haftalar yaşayacak gibi görünüyor. Gelin 5 Şubat Perşembe gününün reyting sonuçlarına birlikte bakalım!
5 Şubat Perşembe günü reyting sonuçlarında Total grubunun birincisi NOW TV’den Halef: Köklerin Çağrısı oldu.
Perşembe gününün güçlü bir diğer yapımı ise İnci Taneleri’ydi.
