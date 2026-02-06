onedio
5 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
06.02.2026 - 11:01

5 Şubat Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Halef: Köklerin Çağrısı, Veliaht ve İnci Taneleri dizilerinin yeni bölümleri vardı. Uzun zamandır sezon açılışı yapmayan İnci Taneleri’nin ekranlara dönüşü reyting dengelerini de etkiledi. Günün birincisi henüz değişmedi ancak rakibiyle zorlu haftalar yaşayacak gibi görünüyor. Gelin 5 Şubat Perşembe gününün reyting sonuçlarına birlikte bakalım!

5 Şubat Perşembe günü reyting sonuçlarında Total grubunun birincisi NOW TV’den Halef: Köklerin Çağrısı oldu.

Bir perşembe klasiği olarak ekranlarda maç yayını da yer aldı. Fenerbahçe ve Erzurumspor karşılaşması heyecanla takip edildi. Bu nedenle dizi yayınlarının reytingleri de etkilendi. Total sıralamasında maç 2. oldu ancak AB ve ABC1 gruplarında zirveye yerleşti. İki grupta da maçın ardından 2. sırada Halef dizisi yer aldı.

Perşembe gününün güçlü bir diğer yapımı ise İnci Taneleri’ydi.

Yeni sezona Yılmaz Erdoğan’ın dijital platform çekimlerinden dolayı geç bir başlangıç yapan dizinin özellikle bir grupta neredeyse hiç kan kaybetmediği reytinglerle ortaya çıktı. Dizi AB grubunda Halef’in peşinden 3. oldu. Total’de 9., ABC1’de ise 8. oldu. 

Günün bir diğer dizisi Veliaht ise hikayesini Kars’a taşıdığı yeni bölümüyle ekranlardaydı. Reytinglerde istediği sonuçları alamayan dizinin sosyal medyada sıkı bir takipçi kitlesi var. Hikayenin taşınmasıyla bir nebze de olsa reytinglerde artış oldu. Dizi Total’de 7., AB’de 6., ABC1’de ise 3. oldu.

5 Şubat Perşembe Gününün Total Reyting Sonuçları

Halef: Köklerin ÇağrısıNOW

Fenerbahçe – Erzurumspor FK Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması – ATV

Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

Esra Erol’da – ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

Veliaht – SHOW TV

ATV Ana Haber – ATV

İnci TaneleriKANAL D

Survivor – TV8

