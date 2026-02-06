5 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Yeni sezona Yılmaz Erdoğan’ın dijital platform çekimlerinden dolayı geç bir başlangıç yapan dizinin özellikle bir grupta neredeyse hiç kan kaybetmediği reytinglerle ortaya çıktı. Dizi AB grubunda Halef’in peşinden 3. oldu. Total’de 9., ABC1’de ise 8. oldu.

Günün bir diğer dizisi Veliaht ise hikayesini Kars’a taşıdığı yeni bölümüyle ekranlardaydı. Reytinglerde istediği sonuçları alamayan dizinin sosyal medyada sıkı bir takipçi kitlesi var. Hikayenin taşınmasıyla bir nebze de olsa reytinglerde artış oldu. Dizi Total’de 7., AB’de 6., ABC1’de ise 3. oldu.

5 Şubat Perşembe Gününün Total Reyting Sonuçları

Halef: Köklerin Çağrısı – NOW

Fenerbahçe – Erzurumspor FK Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması – ATV

Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

Esra Erol’da – ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

Veliaht – SHOW TV

ATV Ana Haber – ATV

İnci Taneleri – KANAL D

Survivor – TV8