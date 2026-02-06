Kızılcık Şerbeti Dizisine Yeni Bir Oyuncu Daha Katıldı
Show TV’nin uzun soluklu drama dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bir karakterle hikayesine renk katmaya hazırlanıyor. Dizinin dördüncü sezonunda sürpriz isim Rukiye’nin dahil olacağı açıklandı ve bu gelişme kısa sürede izleyicinin dikkatini çekti. Kızılcık Şerbeti’nde önceki bölümlerde bazı önemli oyuncular kadrodan ayrılmış, dizi içerik olarak yeni dengelere doğru ilerlemişti. Yeni karakterin nasıl bir rol üstleneceği ve diğer isimlerle olan etkileşimi de izleyici için merak konusu oldu.
Kaynakm Birsen Altuntaş
Dizinin kadrosu, bu sezon başından beri önemli isim değişiklikleri yaşadı.
En son diziye Kanal 7’de rol aldığı projeyle ünlenen Gökberk Yıldırım dahil olmuştu.
