Kızılcık Şerbeti Dizisine Yeni Bir Oyuncu Daha Katıldı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
06.02.2026 - 09:53

Show TV’nin uzun soluklu drama dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bir karakterle hikayesine renk katmaya hazırlanıyor. Dizinin dördüncü sezonunda sürpriz isim Rukiye’nin dahil olacağı açıklandı ve bu gelişme kısa sürede izleyicinin dikkatini çekti. Kızılcık Şerbeti’nde önceki bölümlerde bazı önemli oyuncular kadrodan ayrılmış, dizi içerik olarak yeni dengelere doğru ilerlemişti. Yeni karakterin nasıl bir rol üstleneceği ve diğer isimlerle olan etkileşimi de izleyici için merak konusu oldu. 

Kaynakm Birsen Altuntaş

Dizinin kadrosu, bu sezon başından beri önemli isim değişiklikleri yaşadı.

Özellikle Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör’ün ayrılığı, sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Güngör’ün yerini Emre Dinler alırken, bunun yanında Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç gibi isimler de diziden ayrılmıştı. Bu ayrılıklar, Kızılcık Şerbeti’nin senaryo dinamiklerinde yeni düzenlemelere gidilmesine yol açtı.

En son diziye Kanal 7’de rol aldığı projeyle ünlenen Gökberk Yıldırım dahil olmuştu.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümlerinde hikayeye Rukiye karakteri de dahil olacak. Karaktere deneyimli oyuncu Eda Yılmaz Yener hayat verecek. Rukiye’nin diziye girişiyle birlikte özellikle Salkım cephesinde yeni bir dönem başlayacak. Rukiye, dizide Gökberk Yıldırım’ın canlandırdığı Yağız adlı karakterin annesi olarak izleyici karşısına çıkacak. Anne-oğul ilişkisi üzerinden ilerleyecek bu hikaye kolunun, dizideki dengeleri nasıl etkileyeceği tartışılıyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
