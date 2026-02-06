onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Star TV’nin Yeni Dizisi Sevdiğim Sensin’in Yayın Günü Açıklandı

Star TV’nin Yeni Dizisi Sevdiğim Sensin’in Yayın Günü Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
06.02.2026 - 14:06

Star TV’de başlaması için hazırlıklarına devam edilen Sevdiğim Sensin dizisi için yeni bir gelişme yaşandı. Yeni sezon için duyurulan birçok iptal ve erteleme kararının ardından Sevdiğim Sensin’in de yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında endişeler olmuştu. Ancak yapım önce yeni fragman paylaştı ardından da Birsen Altuntaş yayın gününü açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolündeki projenin ilk fragmanı diziseverleri epey etkilemişti.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolündeki projenin ilk fragmanı diziseverleri epey etkilemişti.

Doğu’da geçen hikayenin İstanbul’a taşınmasıyla birlikte izleyicileri farklı bir konu bekliyor. Daha çok film havasında bir konuya sahip olduğu yorumları gelen dizinin yayın tarihi içinse heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk fragmanın yayınlanmasının üzerinden tam iki ay geçti. Bu nedenle iptal olduğuna dair iddialar artıştaydı.

Ancak dizinin ikinci ve üçüncü fragmanları da yayınlanınca diziseverler iptal edilmediğini anladı.

Ancak dizinin ikinci ve üçüncü fragmanları da yayınlanınca diziseverler iptal edilmediğini anladı.

Bu sezon birbirinden iddialı birçok dizi ekranlara geldiği için yeni başlayacak diziler gün seçmekte zorlanıyor. İzleyici kitlesini oturtan diziler karşısında reyting savaşı vermek için cesaret gerekiyor.

Sevdiğim Sensin’in yayın günü ise Birsen Altuntaş’ın haberine göre perşembe oldu. Tarih içinse 12 Şubat ihtimali olduğu söylendi. Perşembe günleri ekranlarda Halef, Veliaht ve İnci Taneleri var. Bakalım Sevdiğim Sensin de izleyici kitlesini oturtabilecek mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın