Star TV’nin Yeni Dizisi Sevdiğim Sensin’in Yayın Günü Açıklandı
Star TV’de başlaması için hazırlıklarına devam edilen Sevdiğim Sensin dizisi için yeni bir gelişme yaşandı. Yeni sezon için duyurulan birçok iptal ve erteleme kararının ardından Sevdiğim Sensin’in de yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında endişeler olmuştu. Ancak yapım önce yeni fragman paylaştı ardından da Birsen Altuntaş yayın gününü açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolündeki projenin ilk fragmanı diziseverleri epey etkilemişti.
Ancak dizinin ikinci ve üçüncü fragmanları da yayınlanınca diziseverler iptal edilmediğini anladı.
