Star TV’nin Yeni Dizisi Sevdiğim Sensin’in Yayın Günü Açıklandı

Bu sezon birbirinden iddialı birçok dizi ekranlara geldiği için yeni başlayacak diziler gün seçmekte zorlanıyor. İzleyici kitlesini oturtan diziler karşısında reyting savaşı vermek için cesaret gerekiyor.

Sevdiğim Sensin’in yayın günü ise Birsen Altuntaş’ın haberine göre perşembe oldu. Tarih içinse 12 Şubat ihtimali olduğu söylendi. Perşembe günleri ekranlarda Halef, Veliaht ve İnci Taneleri var. Bakalım Sevdiğim Sensin de izleyici kitlesini oturtabilecek mi?