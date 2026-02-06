Bayhan ve Murat Arkın Aralarında Geçen Kavgayı Anlattı

Murat Arkın’ın Bayhan’a pala fırlattığı görülmüş, nedeni ise merak konusu olmuştu. Ünlüler adasında yaşanan anların sebebi barakalara giren yılandı. Olaya dair yeni bölümde açıklama yapıldı.

Yatakların arasına kadar giren yılana müdahale etmek isteyen Bayhan, pala ararken Murat Arkın’ın palayı alıp kahramanlık yapmak istediğini dile getirdi. Murat Arkın için, “Lüzumsuz bir laf kalabalığıyla palayı fırlatarak attı.” dedi. Bu nedenle gerilimin yükseldiğini anlattı.

Murat Arkın da olayı anlatırken niyetinin yardım etmek olduğunu, yılana müdahale etmekten çekinmediği için pala ile olayı sonlandırmak istediğini söyledi. Ancak bir anda “Atsana palayı” seslerinin yükselmesiyle kendisinin de attığını ifade etti.