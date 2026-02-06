onedio
Bayhan ve Murat Arkın Aralarında Geçen Kavgayı Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
06.02.2026 - 13:23

Survivor 2026 tüm heyecanıyla devam ediyor. Ada şartları gereği yarışmacıların gergin anlar yaşadıklarına her sezon şahit oluyoruz. Rekabet duygusunun da etkisiyle adada kaos bitmek bilmiyor. Son günlerde de Bayhan ile Murat Arkın arasında bir tartışma yaşandığına şahit olmuştuk. Şimdiyse Bayhan ve Murat Arkın olayı detaylarıyla anlattı. Gelin birlikte öğrenelim!

Survivor’ın yeni bölüm fragmanında nabızların yükseldiği sahnelere yer verilmişti.

Murat Arkın’ın Bayhan’a pala fırlattığı görülmüş, nedeni ise merak konusu olmuştu. Ünlüler adasında yaşanan anların sebebi barakalara giren yılandı. Olaya dair yeni bölümde açıklama yapıldı. 

Yatakların arasına kadar giren yılana müdahale etmek isteyen Bayhan, pala ararken Murat Arkın’ın palayı alıp kahramanlık yapmak istediğini dile getirdi. Murat Arkın için, “Lüzumsuz bir laf kalabalığıyla palayı fırlatarak attı.” dedi. Bu nedenle gerilimin yükseldiğini anlattı.

Murat Arkın da olayı anlatırken niyetinin yardım etmek olduğunu, yılana müdahale etmekten çekinmediği için pala ile olayı sonlandırmak istediğini söyledi. Ancak bir anda “Atsana palayı” seslerinin yükselmesiyle kendisinin de attığını ifade etti.

