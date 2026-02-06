onedio
Müzisyen Yüksel Baltacı, Taşacak Bu Deniz'deki Bazı Şarkıları Yapay Zekaya Söyletmiş!

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.02.2026 - 16:55

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz senaryosu kadar müzikleriyle de gündemde yer alıyor. Dizinin müziklerine imza atan Yüksel Baltacı, Cevdet Gümüş’ün programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yüksel Baltacı, Taşacak Bu Deniz için hazırladığı bazı şarkıları yapay zekaya söylettiğini itiraf etti.

TRT 1 ekranlarının fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in müzikleri dilimizden düşmüyor.

Yüksel Baltacı'nın imza attığı Taşacak Bu Deniz müziklerinden özellikle jenerik müziği yoğun ilgi görürken sevilen müzisyen Cevdet Gümüş'ün programına konuk oldu.

“Şarkıları kimler seslendiriyor?” sorusuna yanıt veren Yüksel Baltacı, bazı şarkıları seslendirmek için yapay zekadan yardım aldığını itiraf etti. Yüksel Baltacı, programda 'Şarkıları üç arkadaşımız okuyor. Bir de şöyle bir şey var aranjelerin bir kısmını ben yapay zekayla oluşturdum. İki tanesini yapay zeka okuyor' ifadelerini kullandı.

Yüksel Baltacı'nın Taşacak Bu Deniz açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

