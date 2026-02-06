Müzisyen Yüksel Baltacı, Taşacak Bu Deniz'deki Bazı Şarkıları Yapay Zekaya Söyletmiş!
TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz senaryosu kadar müzikleriyle de gündemde yer alıyor. Dizinin müziklerine imza atan Yüksel Baltacı, Cevdet Gümüş’ün programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yüksel Baltacı, Taşacak Bu Deniz için hazırladığı bazı şarkıları yapay zekaya söylettiğini itiraf etti.
TRT 1 ekranlarının fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in müzikleri dilimizden düşmüyor.
Yüksel Baltacı'nın Taşacak Bu Deniz açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
