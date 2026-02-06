Final İddiaları Vardı: Show TV'nin Rüya Gibi Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden Rüya Gibi reyting sıralamasında bir türlü istediği yere gelemiyor. Seda Bakan, Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu'nun başrollerde yer aldığı dizinin erken final yapacağına dair iddialar sosyal medyada dolaşırken dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil olduğu açıklandı.
Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, farklı senaryosuyla ilgi çekse de düşük reyting almaktan kurtulamadı.
Oyuncu Yaman Yoldaş Steinmetz, Rüya Gibi dizisinin kadrosunda!
