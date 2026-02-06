onedio
Final İddiaları Vardı: Show TV'nin Rüya Gibi Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.02.2026 - 17:31

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden Rüya Gibi reyting sıralamasında bir türlü istediği yere gelemiyor. Seda Bakan, Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu'nun başrollerde yer aldığı dizinin erken final yapacağına dair iddialar sosyal medyada dolaşırken dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil olduğu açıklandı.

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, farklı senaryosuyla ilgi çekse de düşük reyting almaktan kurtulamadı.

Geçtiğimiz günlerde yayın günü değişen Rüya Gibi salı akşamından pazar akşamına alınsa da seyirciyi bir türlü kendine bağlayamadı. Sosyal medyada Rüya Gibi'nin final yapacağına dair iddialar dolaşırken yapım ekibinden beklenmedik bir hamle geldi. Show TV dizisi Rüya Gibi'nin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Oyuncu Yaman Yoldaş Steinmetz, Rüya Gibi dizisinin kadrosunda!

Rüya Gibi dizisine dahil olduğunu sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, dizide Kerem Can'ın canlandıracağı Aydan'ın abisi karakterinin sağ kolu Zülfü karakterine hayat verecek.

