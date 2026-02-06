onedio
7 Yıl Sonra ATV Dizisinde Buluşan Deniz Uğur ve Bahar Şahin'in Setten Görüntüleri

Esra Demirci
06.02.2026 - 19:30

7 yıl önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde izlediğimiz Deniz Uğur ve Bahar Şahin, yıllar sonra ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın kadrosunda bir araya geldi. Birbirini çok seven oyuncuların setten samimi görüntüleri yayınlandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Deniz Uğur ve Bahar Şahin ikilisini ilk olarak Kanal D'nin Zalim İstanbul dizisinde izlemiştik.

Zalim İstanbul dizisinde birlikte rol alan oyuncuların burada uzun süren arkadaşlıkları başlamıştı. Deniz Uğur ve Bahar Şahin tam 7 yıl sonra yeniden aynı dizide rol alırken ATV'nin Aynı Yağmur Altında dizisinin setindeki basın toplantısında oyuncuların samimiyeti dikkat çekti. Yıllar sonra aynı dizide rol aldıkları için çok mutlu olan oyuncuların o anlarını Birsen Altuntaş yayınladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

