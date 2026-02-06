onedio
Veliaht Dizisinin Kars Çekimlerine Seyirciden Beğeni Dolu Yorumlar Yağdı

Veliaht Dizisinin Kars Çekimlerine Seyirciden Beğeni Dolu Yorumlar Yağdı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.02.2026 - 20:54

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ta senaryoda ciddi değişiklikler yapıldı. Yeni senaryoya göre dizi ekibi çekimlerine Kars'ta devam ediyor. Veliaht'ın yeni bölümündeki Kars sahneleri seyirciyi mest ederken sosyal medyadan yorum yağdı.

Ekranların sevilen işlerinden Veliaht'ta tüm hikaye Kars'a taşındı.

Ekranların sevilen işlerinden Veliaht'ta tüm hikaye Kars'a taşındı.

Veliaht dizisinin çekimlerinin Kars'a taşınmasıyla tüm oyuncu ve çekim ekibi uzun bir yolculuğa çıktı. Dizi ekibi birkaç hafta Kars'ta kalıp çekimlere devam etme kararı alırken Veliaht'ın yeni mekanındaki ilk sahneler yeni bölümle beraber yayınlandı. Sosyal medyada Veliaht'ın Kars'taki çekimlerine beğeni dolu yorumlar yağdı.

Veliaht dizisinin Kars atmosferine gelen yorumlardan bazıları da burada:

Veliaht dizisinin Kars atmosferine gelen yorumlardan bazıları da burada:
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
