2025 Yılında X'te En Çok Konuşulan Dizi Çiftleri Açıklandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.02.2026 - 23:06

Yerli dizi izleyicileri sevdikleri karakterler hakkında sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor. Özelikle X platformunda dizi çiftlerine dair pek çok TT çalışması düzenlenirken 2025 yılında sosyal medyada en çok konuşulan dizi çiftleri açıklandı.

KAYNAK: Mevcut Bilgi

2025 yılında sosyal medyada yine yerli diziler hakkında pek çok paylaşım yapıldı.

Seyirciler için sevdikleri diziler hakkında sosyal medyada paylaşım yapmak artık bir refleks haline gelirken bu konu bir rekabete de dönüştü. Pek çok izleyici sevdikleri dizi ve dizi karakterleri için TT çalışmaları yapıp gündemden düşmüyor. Mevcut Bilgi platformu ise X'te en çok konuşulan dizi çiftlerini açıkladı.

İşte 2025 yılında sosyal medyada en çok konuşulan dizi çiftleri:

1. Eşref ve Nisan - Eşref Rüya

2. Cihan ve Alya - Uzak Şehir

3. Mahir ve Canfeza - Bir Gece Masalı

4. Serhat ve Melek - Halef: Köklerin Çağrısı

5. Yıldız ve Serhat - Halef: Köklerin Çağrısı

6. Oruç ve Eleni - Taşacak Bu Deniz

7. Hilal ve Altay - Teşkilat

8. Azize ve Devran - Sahipsizler

9. İmre ve Devran - Deha

10. İso ve Fadime - Taşacak Bu Deniz

