Uçakların Kara Kutusu Neden Turuncudur?
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Uçak kazalarının ardından haberlerde ilk duyulan kelimelerden biri kara kutu olur. Adı kara olsa da cihazın rengi aslında parlak turuncudur. Kazanın neden yaşandığını anlamaya yarayan kayıtlar da o turuncu kutunun içinde saklanıyor. Hem rengin seçilmesinin hem de adın konmasının ayrı bir hikayesi var.
Parlak turuncu renk, kara kutunun enkaz arasında kolayca bulunmasını sağlıyor
Kara kutu adını ilk kayıt cihazlarının ışık geçirmeyen kutusundan almış olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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