Kara kutu adının nereden geldiğine dair iki açıklama var. İlki, 1930'ların sonunda ilk uçuş kayıt cihazlarını geliştiren François Hussenot'ya dayanıyor. Hussenot'nun cihazları 10'a yakın uçuş bilgisini fotoğraf filmine yansıtıyordu. Film ışık geçirmeyen bir kutunun içinde duruyordu ve o kutuya kara kutu deniyordu.

Diğer açıklama, ifadenin ilk kez İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde kullanıldığını söylüyor. İngilizlerin elektronik seyir cihazları siyah kutularda taşınıyordu. Kutuların yüzeyi, düşmanın onları kolayca fark etmemesi için ışığı yansıtmıyordu.

Bugünkü kara kutular çok daha zorlu koşullara dayanacak şekilde yapılıyor. Kutular 3.400 G'lik darbeye ve en az yarım saat boyunca 1.093 dereceye varan sıcaklığa dayanabiliyor.

Kara kutunun bir sınırı da var. Cihaz uçağa bağlı olduğu için uçak kaybolduğunda kayıtlara ulaşmak mümkün olmuyor. İzi bulunamayan Malezya Hava Yolları'nın MH370 sefer sayılı uçağı en bilinen örnek. Sorunu çözmek için uçuş verilerinin yere anlık olarak gönderilmesi öneriliyor.