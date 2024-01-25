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Defileden Defileye Gezinen Zendaya'nın Saçları 'Tas Koyup mu Kestiniz?' Dedirtti

Defileden Defileye Gezinen Zendaya'nın Saçları 'Tas Koyup mu Kestiniz?' Dedirtti

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 21:28

Dünyaca ünlü oyuncu Zendaya da olsan hayatının bir noktasında tas kafa tıraşına maruz kalıyorsun... Zendaya'nın ilginç saç kesimi kombininin güzelliğini gölgeledi, yorumlar gecikmedi!

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Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya'yı tanıyanlarınız vardır: Disney çıkışlı genç yıldızın on parmağında on marifet var desek yeridir.

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya'yı tanıyanlarınız vardır: Disney çıkışlı genç yıldızın on parmağında on marifet var desek yeridir.

Kendisini bir güzelliğinden bir de hayattaki tüm şansını Tom Holland'da kullanmış olmasından dolayı kıskanmıyor değiliz...

Kendisini bir güzelliğinden bir de hayattaki tüm şansını Tom Holland'da kullanmış olmasından dolayı kıskanmıyor değiliz...

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Schiaparelli defilesinde boy göstermişti.

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Schiaparelli defilesinde boy göstermişti.

Model edasıyla ortama giriş yapan ünlü oyuncunun tarzı ise yine herkesten tam puan almıştı.

Model edasıyla ortama giriş yapan ünlü oyuncunun tarzı ise yine herkesten tam puan almıştı.

Güzel oyuncu şimdi de Fendi defilesine katıldı...

Güzel oyuncu şimdi de Fendi defilesine katıldı...
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Elbisesiyle yine çok beğenilse de bu sefer saçları sınıfta kaldı!

Elbisesiyle yine çok beğenilse de bu sefer saçları sınıfta kaldı!

Peruk mu gerçek mi emin olamadığımız saçları bu sefer Zendaya'ya yakıştırılmadı...

Peruk mu gerçek mi emin olamadığımız saçları bu sefer Zendaya'ya yakıştırılmadı...

Tabi yorumlar da gecikmedi...

Tabi yorumlar da gecikmedi...
www.instagram.com
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Siz Zendaya'nın saçlarını nasıl buldunuz?

Siz Zendaya'nın saçlarını nasıl buldunuz?

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