Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun İkonik Fotoğrafındaki Saklı Gizli Detay Ortaya Çıktı!
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun İkonik Fotoğrafındaki Saklı Gizli Detay Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.sportbible.com/football/f...
Futbolun dev isimleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin 2022 yılında yaptığı ortak paylaşım internette bomba etkisi yaratmıştı... O fotoğraftaki gizlenen saklı detay ise yeni fark edildi.
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Futbolun iki dev ismi olmak kolay değil: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kariyerleri boyunca hep birbirleriyle yarıştı.
Her ne kadar aralarında hep bir rekabet olsa da iki yıldız futbolcu hiçbir zaman çizgisini bozmadı.
2022 yılında ortak bir paylaşım yaparak internete bomba gibi düşen ikilinin o ikonik fotoğrafını hatırlıyorsunuzdur...
Meğerse o meşhur pozun arkasında bunca zaman kimselerin fark etmediği bir detay saklıymış!
Louis Vuitton marka damalı bir bavul üzerinde satranç oynadığı görülen ikilinin pozu ilginç bir iddiayla yeniden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aynı çantanın Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda da kullanıldığı ileri sürüldü.
Sosyal medyada söz konusu çantanın dünya kupasını simgelediği ve fotoğrafın da ikili arasındaki 'Kim daha iyi?' yarışını sonuçlandırmak için çekildiği iddia edildi.
O zaman satrançta yenen Messi oldu... Ronaldo şah mat. Sizin bu teoriye dair düşünceleriniz neler?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda