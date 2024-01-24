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Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun İkonik Fotoğrafındaki Saklı Gizli Detay Ortaya Çıktı!

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun İkonik Fotoğrafındaki Saklı Gizli Detay Ortaya Çıktı!

Cristiano Ronaldo Lionel Messi
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 01:07

Futbolun dev isimleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin 2022 yılında yaptığı ortak paylaşım internette bomba etkisi yaratmıştı... O fotoğraftaki gizlenen saklı detay ise yeni fark edildi. 

Bakalım 👇

Kaynak: https://www.sportbible.com/football/f...
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Futbolun iki dev ismi olmak kolay değil: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kariyerleri boyunca hep birbirleriyle yarıştı.

Futbolun iki dev ismi olmak kolay değil: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kariyerleri boyunca hep birbirleriyle yarıştı.

Her ne kadar aralarında hep bir rekabet olsa da iki yıldız futbolcu hiçbir zaman çizgisini bozmadı.

Her ne kadar aralarında hep bir rekabet olsa da iki yıldız futbolcu hiçbir zaman çizgisini bozmadı.

2022 yılında ortak bir paylaşım yaparak internete bomba gibi düşen ikilinin o ikonik fotoğrafını hatırlıyorsunuzdur...

2022 yılında ortak bir paylaşım yaparak internete bomba gibi düşen ikilinin o ikonik fotoğrafını hatırlıyorsunuzdur...

Meğerse o meşhur pozun arkasında bunca zaman kimselerin fark etmediği bir detay saklıymış!

Meğerse o meşhur pozun arkasında bunca zaman kimselerin fark etmediği bir detay saklıymış!

Louis Vuitton marka damalı bir bavul üzerinde satranç oynadığı görülen ikilinin pozu ilginç bir iddiayla yeniden gündeme geldi.

Louis Vuitton marka damalı bir bavul üzerinde satranç oynadığı görülen ikilinin pozu ilginç bir iddiayla yeniden gündeme geldi.
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Aynı çantanın Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda da kullanıldığı ileri sürüldü.

Aynı çantanın Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda da kullanıldığı ileri sürüldü.
twitter.com

Sosyal medyada söz konusu çantanın dünya kupasını simgelediği ve fotoğrafın da ikili arasındaki 'Kim daha iyi?' yarışını sonuçlandırmak için çekildiği iddia edildi.

Sosyal medyada söz konusu çantanın dünya kupasını simgelediği ve fotoğrafın da ikili arasındaki 'Kim daha iyi?' yarışını sonuçlandırmak için çekildiği iddia edildi.
www.worldsoccer.com

O zaman satrançta yenen Messi oldu... Ronaldo şah mat. Sizin bu teoriye dair düşünceleriniz neler?

O zaman satrançta yenen Messi oldu... Ronaldo şah mat. Sizin bu teoriye dair düşünceleriniz neler?

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