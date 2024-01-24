Uyurken Sevgilisinin Kendisini Dantel Geceliksiz Göremeyeceğini Söyleyen Kişiye Gelen Kapak Gibi Yanıtlar
Uyurken Sevgilisinin Kendisini Dantel Geceliksiz Göremeyeceğini Söyleyen Kişiye Gelen Kapak Gibi Yanıtlar
Sosyal medyada atıp tutan çok... Dantel geceliği olmadan uyuyamayan kullanıcıya gelen gerçekçi ve kapak gibi yanıtlar hepimizi güldürdü. Bakalım 👇
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'Kadın dediğin şöyle, kadın dediğin böyle...' ile başlayan cümlelerden hepimize gına geldi!
Sadece dışarıda da değil, evde uyurken dahi 'alımlı ve bakımlı' görünme zorunluluğu sadece biz kadınlara mahsus. (!)
Bir Twitter (X) kullanıcısı da "Sevgilim gece beni uyurken böyle görür, şort ve tişört asla!" tadında paylaşımıyla sinirleri zıplattı.
İsteyen istediğini giysin tabi ama şort ve tişörte yapılan muamele sonucunda birbirinden gerçekçi ve kapak gibi yanıtlar gecikmedi!
"Sevgilimin gece uyumadan önce gördüğü şey"
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"Yani ne dememizi istiyorsun?"
"Sevgilimin gece uyumadan önce gördüğü şey"
"Uyurken bile erkeklerin göz zevkine hitap etmeyi normalleştiren kadınlar... Asla özgür olamayacağız"
"Sevgilimin gece uyumadan önce gördüğü şey"
😂
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"Uyurken bile şova devam etmek zorundasın"
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