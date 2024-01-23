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Kanye West'in Eski Sevgilisi Julia Fox Kar Soğuğunda Bikinisinden Vazgeçmedi

Kanye West'in Eski Sevgilisi Julia Fox Kar Soğuğunda Bikinisinden Vazgeçmedi

Kanye West
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 19:48

Kanye West ile olan ilişkisiyle adını cümle aleme duyuran Julia Fox, eski rapçi sevgilisi gibi ilginç moda tercihleriyle biliniyor. Bu kar soğuğunda bikinisinden vazgeçmeyen Fox, yaratıcı çözümüyle görenlere akıl tutulması yaşattı.

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Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/showbiz/u...
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Uzun bir aktrislik ve modellik geçmişi olmasına rağmen hepimiz Julia Fox'u Kanye West'in sevgilisi olarak tanımıştık.

Uzun bir aktrislik ve modellik geçmişi olmasına rağmen hepimiz Julia Fox'u Kanye West'in sevgilisi olarak tanımıştık.

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Fox, Kanye West'ten yakayı kurtarsa da hala tuhaf moda tercihlerini bırakmış değil.

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İlginç tarzıyla sık sık yabancı magazinin gündemine gelen Fox, özellikle de bikini kombinlemeye bayılıyor.
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Öyle ki kar kış soğuğunda bikinisini kombinlemek için her yola başvurdu; ilginç bir yöntemle çıkageldi.

Öyle ki kar kış soğuğunda bikinisini kombinlemek için her yola başvurdu; ilginç bir yöntemle çıkageldi.

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Zevkler ve renkler tartışılmaz ama Julia Fox, Kanye West'in etkisinde çok fazla kalmış olabilir mi?

Zevkler ve renkler tartışılmaz ama Julia Fox, Kanye West'in etkisinde çok fazla kalmış olabilir mi?

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