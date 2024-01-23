Kanye West'in Eski Sevgilisi Julia Fox Kar Soğuğunda Bikinisinden Vazgeçmedi
Kanye West'in Eski Sevgilisi Julia Fox Kar Soğuğunda Bikinisinden Vazgeçmedi
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/showbiz/u...
Kanye West ile olan ilişkisiyle adını cümle aleme duyuran Julia Fox, eski rapçi sevgilisi gibi ilginç moda tercihleriyle biliniyor. Bu kar soğuğunda bikinisinden vazgeçmeyen Fox, yaratıcı çözümüyle görenlere akıl tutulması yaşattı.
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Uzun bir aktrislik ve modellik geçmişi olmasına rağmen hepimiz Julia Fox'u Kanye West'in sevgilisi olarak tanımıştık.
Kanye West, Kim Kardashian'dan boşanır boşanmaz aradığı aşkı Fox'ta bulmuş ancak ikilinin birlikteliği çok uzun sürmemişti.
Ünlü çiftin önce açık ilişki yaşadığı öğrenilmiş, ayrılıktan sonra Fox, 'Kanye ile ilişkimizde cinsellik yoktu' gibi beyin yakan açıklamalarda bulunmuştu.
Fox, Kanye West'ten yakayı kurtarsa da hala tuhaf moda tercihlerini bırakmış değil.
İlginç tarzıyla sık sık yabancı magazinin gündemine gelen Fox, özellikle de bikini kombinlemeye bayılıyor.
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Öyle ki kar kış soğuğunda bikinisini kombinlemek için her yola başvurdu; ilginç bir yöntemle çıkageldi.
Bikinisini içliğinin üstüne giyen Fox, yine ve yeniden görenleri şoka uğrattı...
Zevkler ve renkler tartışılmaz ama Julia Fox, Kanye West'in etkisinde çok fazla kalmış olabilir mi?
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