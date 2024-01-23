Selena Gomez Hollywood'un Yakışıklı Oyuncusundan Klibinde 'Erkek Arkadaşını' Oynamasını İstedi
Selena Gomez Hollywood'un Yakışıklı Oyuncusundan Klibinde 'Erkek Arkadaşını' Oynamasını İstedi
Kaynak: https://twitter.com/PopBase/status/17...
Dünyaca ünlü Selena Gomez de tıpkı bizim gibi ona hayran! Hollywood'un yeni nesil aktörlerinden birine hayran kalan Gomez, üstüne klibinde erkek arkadaşını oynamasını istediği iddia edildi.
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Euphoria dizisinde Nate Jacobs olarak tanıyıp nefret ettiğimiz ancak gerçek hayatta herkesin aşığı olduğu Jacob Elordi'yi duymuşsunuzdur.
"Priscilla", "Saltburn" ve daha gelecek birçok kaliteli yapımda kendine rol kapan Elordi, şu anda Hollywood'un en rağbet gören aktörlerinden biri.
Geçtiğimiz günlerde SNL'e konuk olan Elordi, programda birbirinden eğlenceli skeçlerde yer aldı.
Skeçte 'Trevis Von Shaw' karakterini canlandıran Elordi, Gomez'in kendisini görüp 'Harika olduğunu söylediğini' ve klibinde erkek arkadaşını oynamasını istediğini anlattı.
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Kafalar ise allak bullak oldu: Bunun hem skeç için yazılmış bir senaryo olduğunu söyleyenler de oldu, Elordi'nin gerçek bir anıyı anlattığını söyleyenler de...
Gelecek projelerde işin aslı ortaya çıkar... İkisini birlikte izlemek ne güzel olurdu!
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