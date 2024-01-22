Rihanna da Olsan Fangirl'lük Yapıyorsun: Ünlü Şarkıcı Hollywood Yıldızını Öv Öv Bitiremedi
Rihanna da Olsan Fangirl'lük Yapıyorsun: Ünlü Şarkıcı Hollywood Yıldızını Öv Öv Bitiremedi
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da olsan, senin de hayran olduğun daha ünlü başka insanlar oluyor! Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü oyuncu isimle karşı karşıya gelen Rihanna, hayranlığını gizleyemedi.
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Bir nesli kendisine 'Albüm!' diye yalvartan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna malumunuz...
Müzik kariyerini rafa kaldıran ünlü sanatçı, kendisini çekirdek ailesine ve markasına adamış durumda.
Öyle ki onu artık ödül törenlerinde değil, moda haftalarında görüyoruz: Kendisi Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi!
Dior şovunda ortalığı aleve veren Rihanna, moda haftası kombiniyle de beğenileri topladı.
Ancak herkes ona hayranken, o başkası için ölüp bitiyor! Dior şovunun sahne arkasında ünlü oyuncu Natalie Portman'a denk gelen Rihanna, hayranlığını gizleyemedi.
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Rihanna, "Hollywood'daki en seksi s*rtüklerden birisin. O masum bakışını yapıyorsun ve ben 'Ahhh!' diye bağırıyorum" sözleriyle Portman'ı övmelere doyamadı.
Bize sorarsanız, ikisi de hayran olunmayacak gibi değil... 😍
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