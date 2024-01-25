Aydilge'nin Dilber Akımına Yorumuna İrem Derici'den İlginç Bir Çıkış Geldi
Aydilge'nin Dilber Akımına Yorumuna İrem Derici'den İlginç Bir Çıkış Geldi
Son zamanlarda pavyon dansı ve Dilber karakterinin elbisesi herkesin dilinde. Bu akıma yönelik hislerini babasının eski bir hastasının anısı üzerinden açıklayan Aydilge, birçok kişiyi duygulandırmıştı. Ancak Aydilge'nin yorumuna İrem Derici'den enteresan bir çıkış geldi.
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Yılmaz Erdoğan imzalı "İnci Taneleri" dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakteri ilk fragmandan değin ortalığı yıktı geçti.
Elbisesini alanlar mı dersiniz, yoksa dansını öğrenmek için kursa yazılanlar mı... Bir Dilber akımı aldı başını gitti.
Ünlü şarkıcı Aydilge ise söz konusu akıma olan ilgiyi doktor babasının bir hastasının anısı üzerinden eleştirdi.
"Dans ederken siz bu acıların üzerinde tepiniyorsunuz" ifadelerini kullanan Aydilge'ye sosyal medyadan birçok yorum geldi.
Aydilge'ye bir yorum da şarkıcı İrem Derici'den geldi: Derici, Aydilge'nin açıklamalarına "Kız sus" yorumunda bulundu.
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Aydilge'ye benzer bir başka tepki de Demet Akalın'dan geldi: Akalın, Aydilge'ye yapılan 'duyar kasma' yorumunu "Herkesin acısı var, açma sapan tepkiler" şeklinde yanıtladı.
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