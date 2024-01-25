Aydilge'nin Dilber Akımına Yorumuna İrem Derici'den İlginç Bir Çıkış Geldi

Son zamanlarda pavyon dansı ve Dilber karakterinin elbisesi herkesin dilinde. Bu akıma yönelik hislerini babasının eski bir hastasının anısı üzerinden açıklayan Aydilge, birçok kişiyi duygulandırmıştı. Ancak Aydilge'nin yorumuna İrem Derici'den enteresan bir çıkış geldi.

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