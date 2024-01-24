Derya Uluğ'un Hediye Paketinden Hallice Kombinine Bir Bakan Dönüp Bir Daha Baktı
Derya Uluğ'un Hediye Paketinden Hallice Kombinine Bir Bakan Dönüp Bir Daha Baktı
Derya Uluğ'un kocaman gül detaylı kombinini gören herkes neye uğradığını şaşırdı: Hediye paketinden hallice kıyafetini bir gören dönüp bir daha baktı!
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Dile pelesenk olan şarkılarıyla tanıdığımız Derya Uluğ birbirinden hit şarkıların biricik sahibi.
Bella Hadid'le yarışacak türden bir güzelliğe sahip olan ünlü şarkıcının her adımı ise olay!
Kendisi gibi şarkıcı Asil Gök ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Uluğ, "Nefes" albümünü sevgilisine ithaf ederek tam bir 'aşk kadını' olduğunu kanıtlamıştı.
Güzel şarkıcı şimdi de geçtiğimiz günlerde çekimde giydiği kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.
Kocaman gül detaylı kıyafetine anlam verebilen çıkmadı...
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Hediye paketine benzetilen kıyafeti başkası giyse hiç olmazdı; kendisine yine çok yakışmış!
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