Miami'de Onur Konuğu Olan Neslihan Atagül Hızını Alamayıp Yatağın Üstüne Çıktı!
Miami'de Onur Konuğu Olan Neslihan Atagül Hızını Alamayıp Yatağın Üstüne Çıktı!
Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10. yılı şerefine, Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen törende Neslihan Atagül, sahneye ‘Turkish Drama Queen’ olarak davet edildi; hızını alamayan Drama Queen'imiz yatağın üstüne çıkarak poz verdi!
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Duru güzelliğiyle dizilerin vazgeçilmez ismi haline gelen Neslihan Atagül'ü tanımayanımız yok.
Daha önce eşi Kadir Doğulu'nun kendisini aldattığı iddialarıyla gelen Atagül, bu iddiaları eşiyle yalanlamış ve ikili aşk dolu pozlar vermeye devam etmişti!
Uzun bir süredir televizyon dizilerinin hasret kaldığı Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10. yılı şerefine, Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen törene katıldı.
Sahneye ‘Turkish Drama Queen’ olarak davet edilen Atagül, kombiniyle de sevenlerinden tam puan aldı!
Ancak hızını alamayan Atagül, yatağa çıkarak kutlamalara devam etti!
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Paylaşımına bir de "Turkish Drama Queen diyorlar 🙄" notunu düşerek düşman çatlattı!
Hem yabancı hem de Türk fanlarından yorum da yağdı tabi...
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