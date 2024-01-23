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Danla Bilic Bebeksi Cildinin Sırrını Paylaşarak Aşka Yeşil Işık Yaktı!

Danla Bilic Bebeksi Cildinin Sırrını Paylaşarak Aşka Yeşil Işık Yaktı!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 22:53

Danla Bilic bebeksi cildinin sırrını ilk kez paylaştı, duyanlar 'Aşk kadın!' yorumu yapmadan geçmedi.

Bakalım 👇

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Influencer ve YouTuber Danla Bilic'i artık tanımayan çok az kişi kalmıştır: Kendisi açık sözlülüğüyle gündeme sık gelen bir isim.

Influencer ve YouTuber Danla Bilic'i artık tanımayan çok az kişi kalmıştır: Kendisi açık sözlülüğüyle gündeme sık gelen bir isim.

Danla Bilic, en son Twitter'da kendisine yaptırdığı estetikleri soran takipçisine verdiği samimi yanıtla çok konuşulmuştu!

Danla Bilic, en son Twitter'da kendisine yaptırdığı estetikleri soran takipçisine verdiği samimi yanıtla çok konuşulmuştu!

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Bir de meşhur ilişkisini duymayan kalmamış; Çakal'la olan aşk dolu paylaşımlarıyla 'Vay be!' dedirtmişti.

Bir de meşhur ilişkisini duymayan kalmamış; Çakal'la olan aşk dolu paylaşımlarıyla 'Vay be!' dedirtmişti.

Ancak bu kadar paylaşıma nazar değeceği çoktan belliydi: İkilinin ilişkisinin yılı dolmadan sona erdiği iddiaları geldi.

Ancak bu kadar paylaşıma nazar değeceği çoktan belliydi: İkilinin ilişkisinin yılı dolmadan sona erdiği iddiaları geldi.

Danla şimdi de ayrılık iddialarını da yalanlarcasına yeni bir paylaşımda bulundu...

Danla şimdi de ayrılık iddialarını da yalanlarcasına yeni bir paylaşımda bulundu...
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'Aşık olmanın cildi güzelleştirdiği' haberini alıntılayan Danla, hem güzel cildinin sırrını verdi hem de aşık olduğunun mesajlarını...

'Aşık olmanın cildi güzelleştirdiği' haberini alıntılayan Danla, hem güzel cildinin sırrını verdi hem de aşık olduğunun mesajlarını...
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Sonra hem cildinin güzelliğini estetiğe yoranlardan, hem de aşkını Çakal'a yoranlardan yanıt gecikmedi!

Sonra hem cildinin güzelliğini estetiğe yoranlardan, hem de aşkını Çakal'a yoranlardan yanıt gecikmedi!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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ömer

Doğal olsan tamam diyecem estetikle nenemde bebeksi cilde sahip olur…

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Onedio başta olmak üzere bu yorumları yapanlar ve buradaki olanlar da insanları Sürekli taciz ediyor mobing.....