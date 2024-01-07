'Doğalım' Yalanı Atanlar Utanır mı? Danla Bilic Estetik İşlemlerini Tek Tek Sıraladı
'Doğalım' Yalanı Atanlar Utanır mı? Danla Bilic Estetik İşlemlerini Tek Tek Sıraladı
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YouTuber ve influencer Danla Bilic'i tanıyanlarınız ya da takip edenleriniz vardır.
Rapçi Çakal ile olan birlikteliği ile magazin gündemini sallamış ancak sevilen çiftten ayrılık haberi tez zamanda gelmişti.
Ünlü fenomen şimdi de estetikleri hakkında sorulan soruya verdiği cevapla gündem oldu!
Estetik yaptırdığını başından beri yalanlamayan ya da duymazdan gelmeyen Bilic, aksine estetiklerine hep sahip çıktı!
Bilic, Twitter'da kendisine yaptırdığı estetikleri soran takipçisine üşenmeden tüm operasyonlarını sıraladı!
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"Doğalım" diyenlere inat geçirdiği işlemleri sıralayan Bilic, senede 1 dudak dolgusu işleminin olmazsa olmazı olduğunu not etti.
Yetmedi: isim de verdi, bedavaya reklam da yaptı!
İş cilt bakımına gelince, sünnet derisi enjekte ettirdiğini öğrenmiş olduk...
Ne diyebiliriz ki... Sizce de çok başarılı değil mi?
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