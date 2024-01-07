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'Doğalım' Yalanı Atanlar Utanır mı? Danla Bilic Estetik İşlemlerini Tek Tek Sıraladı

'Doğalım' Yalanı Atanlar Utanır mı? Danla Bilic Estetik İşlemlerini Tek Tek Sıraladı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 00:22

YouTuber ve influencer Danla Bilic, 'doğalım' diye gezinenlere ders verircesine üşenmeden ve gücenmeden tek tek geçirdiği estetik operasyonları sıraladı.

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YouTuber ve influencer Danla Bilic'i tanıyanlarınız ya da takip edenleriniz vardır.

YouTuber ve influencer Danla Bilic'i tanıyanlarınız ya da takip edenleriniz vardır.

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Bilic, Twitter'da kendisine yaptırdığı estetikleri soran takipçisine üşenmeden tüm operasyonlarını sıraladı!

Bilic, Twitter'da kendisine yaptırdığı estetikleri soran takipçisine üşenmeden tüm operasyonlarını sıraladı!
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"Doğalım" diyenlere inat geçirdiği işlemleri sıralayan Bilic, senede 1 dudak dolgusu işleminin olmazsa olmazı olduğunu not etti.

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Ne diyebiliriz ki... Sizce de çok başarılı değil mi?

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