Seren Serengil'den Kendisine Kapanmasını Söyleyen Takipçiye Tesettür Açıklaması Geldi
Seren Serengil'den Kendisine Kapanmasını Söyleyen Takipçiye Tesettür Açıklaması Geldi
Seren Serengil'den kendisine kapanmasını tavsiye eden takipçisine uzunca bir tesettür açıklaması geldi.
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Magazinin kaosları ile ünlü ismi Seren Serengil'i tanıyanlarınız vardır: Ünlü sunucu her açıklamasıyla çok konuşuluyor.
En son sağlık durumuyla sevenlerini endişelendiren Serengil, günden güne toparlandığını duyurunca hayranlarının içine su serpmişti.
Ünlü sunucu magazin gündemine şimdi de bir takipçisine yaptığı tesettür açıklaması ile geldi.
Seren Serengil'in bir takipçisi, ünlü sunucuya "Seren hanım siz akıllı kadınsınız" diyerek kapanması yönünde bir yorumda bulundu.
Ünlü sunucu yorumu ilk olarak "Canım sen bana dm'den Kuran-ı Kerim'de bu nerede yazıyor gönder, kapanacağım" şeklinde cevapladı.
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Ardından yaptığı ikinci yorumda "Yani siyah çarşaf giyeceksiniz, başörtüsü takacaksınız diye bir ayet varsa, ben okudum, gözden kaçırmış olabilirim" dedi.
"Ben güzel dinimizin biraz farklı yorumlandığını hissediyorum ama yanlış olabilirim, siz düzeltin beni" ifadelerini kullandı.
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