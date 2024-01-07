Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Seren Serengil'den Kendisine Kapanmasını Söyleyen Takipçiye Tesettür Açıklaması Geldi

Seren Serengil'den Kendisine Kapanmasını Söyleyen Takipçiye Tesettür Açıklaması Geldi

Seren Serengil
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 18:51

Seren Serengil'den kendisine kapanmasını tavsiye eden takipçisine uzunca bir tesettür açıklaması geldi. 

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Magazinin kaosları ile ünlü ismi Seren Serengil'i tanıyanlarınız vardır: Ünlü sunucu her açıklamasıyla çok konuşuluyor.

Magazinin kaosları ile ünlü ismi Seren Serengil'i tanıyanlarınız vardır: Ünlü sunucu her açıklamasıyla çok konuşuluyor.

En son sağlık durumuyla sevenlerini endişelendiren Serengil, günden güne toparlandığını duyurunca hayranlarının içine su serpmişti.

En son sağlık durumuyla sevenlerini endişelendiren Serengil, günden güne toparlandığını duyurunca hayranlarının içine su serpmişti.

Ünlü sunucu magazin gündemine şimdi de bir takipçisine yaptığı tesettür açıklaması ile geldi.

Ünlü sunucu magazin gündemine şimdi de bir takipçisine yaptığı tesettür açıklaması ile geldi.

Seren Serengil'in bir takipçisi, ünlü sunucuya "Seren hanım siz akıllı kadınsınız" diyerek kapanması yönünde bir yorumda bulundu.

Seren Serengil'in bir takipçisi, ünlü sunucuya "Seren hanım siz akıllı kadınsınız" diyerek kapanması yönünde bir yorumda bulundu.
www.instagram.com

Ünlü sunucu yorumu ilk olarak "Canım sen bana dm'den Kuran-ı Kerim'de bu nerede yazıyor gönder, kapanacağım" şeklinde cevapladı.

Ünlü sunucu yorumu ilk olarak "Canım sen bana dm'den Kuran-ı Kerim'de bu nerede yazıyor gönder, kapanacağım" şeklinde cevapladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ardından yaptığı ikinci yorumda "Yani siyah çarşaf giyeceksiniz, başörtüsü takacaksınız diye bir ayet varsa, ben okudum, gözden kaçırmış olabilirim" dedi.

Ardından yaptığı ikinci yorumda "Yani siyah çarşaf giyeceksiniz, başörtüsü takacaksınız diye bir ayet varsa, ben okudum, gözden kaçırmış olabilirim" dedi.

"Ben güzel dinimizin biraz farklı yorumlandığını hissediyorum ama yanlış olabilirim, siz düzeltin beni" ifadelerini kullandı.

"Ben güzel dinimizin biraz farklı yorumlandığını hissediyorum ama yanlış olabilirim, siz düzeltin beni" ifadelerini kullandı.
www.instagram.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
9
8
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?