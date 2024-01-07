Halit Ergenç Eşi Bergüzar Korel'in Yeni İmajını Övmelere Doyamadı: "Her Haliyle Bana Tamam"
Halit Ergenç Eşi Bergüzar Korel'in Yeni İmajını Övmelere Doyamadı: "Her Haliyle Bana Tamam"
Evlilikleriyle magazin camiasında örnek teşkil eden Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, 'evlilik aşkı öldürmüyor' dedirtti! Ergenç, eşi Korel'i övmelere doyamadı.
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"Binbir Gece" dizisinde yolları kesişen ve o zamandan beri hiç ayrılmayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftini tanıyorsunuzdur.
Sevilen çift yıllar geçse de aşklarından bir şey kaybetmeyerek her paylaşımları ile görenleri imrendirmeye devam ediyor!
Ünlüler camiasının örnek çiftleri arasında yer alan ikili, evliliklerinde dile kolay neredeyse 15 yılı tamamlayacak!
Ancak gelin görün ki, Ergenç yaptığı son açıklamalarda eşine ilk günkü gibi aşık olduğunu cümle aleme duyurdu.
Yer alacağı bir proje için köklü imaj değişikliğine giden Korel saçlarını sarıya boyatmış, görenleri şoke etmişti.
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Oyuncunun yeni imajını beğenenler olsa da, çoğu kişi kendisini Esra Erol'a benzetmişti...
Ancak Korel'in yeni imajına tam anlamıyla bayılan Ergenç, eşini övmelere doyamadı!
Ergenç, eşinin yeni tarzı için "Mükemmel oldu, harika oldu, bayılıyorum. Bergüzar her haliyle bana tamam. Nasıl olursa olsun" sözlerini kullandı.
Demek ki evlilik aşkı öldürmüyormuş! Sizin düşünceleriniz neler?
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