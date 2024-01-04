Melis İşiten'in Programına Katılan Nilperi Şahinkaya'dan Olay İtiraf: "Yatakta Kelepçeye Hayır Demem"
Melis İşiten'in Programına Katılan Nilperi Şahinkaya'dan Olay İtiraf: "Yatakta Kelepçeye Hayır Demem"
Melis İşiten ile Zaten Şov programının son konuğu Nilperi Şahinkaya, yatakta kelepçeye hayır demeyeceğini doğruladı, yine herkesi güldürdü.
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'Melis İşiten ile Zaten Şov'u izleyenleriniz bilir: Bomba konuklar ve açıklamalar ile her yeni bölümüyle gündem oluyor.
Programın son konuğu ise geçtiğimiz günlerde kızıl saçları ve kıvırcık bukleleriyle ortalığı yangın yerine çeviren oyuncu Nilperi Şahinkaya oldu.
Samimiyetini her röportajında ve açıklamasında konuşturan Nilperi Şahinkaya, elbette bu programda da yerinde durmadı.
Programda 'cümlelerden hangisine katıldığı' sorulduğu bölümde, oyuncu isme "Ülkemizin ekonomik, siyasi ve kültüren anlamda oldukça arkaik müdahalelerle yönetildiğini düşünüyorum ve yatakta kelepçeye hayır demem" fikri geldi.
Önce bir duraksayan Şahinkaya, sonra düşünceye katıldığını ifade ederek "Evet evet" dedi.
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Çok ayrı iki düşüncenin ilginç bir kombosu olmuş... Ne dersiniz?
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