Sütyenlerle Yıldızı Bir Türlü Barışmayan Kendall Jenner Transparan Elbisesiyle Yürek Hoplattı
Sütyenlerle Yıldızı Bir Türlü Barışmayan Kendall Jenner Transparan Elbisesiyle Yürek Hoplattı
Giydiği her kıyafetle olay olan Kendall Jenner şimdi de şeffaf elbisesi ile ortalığı yangın yerine çevirdi. Ünlü modelin birbirinden göz alıcı pozlarını sizler için derledik. 👇
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Kardashian-Jenner ailesinin sakin prensesi Kendall Jenner'ı tanıyanlarınız vardır: Ünlü manken kendi dünyasında sessiz sedasız yaşıyor.
Ünlü model işinin hakkını verircesine fit fiziği ile gören herkesi kendine hayran bırakıyor.
Jenner en son Noel kombini ile görenleri kıskandırmış ve çok konuşulmuştu...
Şimdi de plajda giydiği şeffaf elbisesi ile görenleri kendine aşık etti!
Sütyen giydiğini neredeyse hiç göremediğimiz Jenner, şeffaf elbisesinin altına bir şey giymemeyi tercih etti.
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Arkadaşı Hailey Bieber'la birlikte poz da geldi...
Şeffaf elbisesi, ünlü mankenin fit fiziğini daha da ön plana çıkardı. İlk yorumlar da gecikmedi...
Aynı elbiseyi giymesi için Afra Saraçoğlu'na istekte bulunanlar oldu...
"Bu elbiseye ihtiyacım var"
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"Elbiseye aşık oldum"
"Mükemmel. Resmen mükemmel"
Sizce de çok yakışmamış mı?
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