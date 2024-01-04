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Sütyenlerle Yıldızı Bir Türlü Barışmayan Kendall Jenner Transparan Elbisesiyle Yürek Hoplattı

Sütyenlerle Yıldızı Bir Türlü Barışmayan Kendall Jenner Transparan Elbisesiyle Yürek Hoplattı

Kendall Jenner
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 00:00

Giydiği her kıyafetle olay olan Kendall Jenner şimdi de şeffaf elbisesi ile ortalığı yangın yerine çevirdi. Ünlü modelin birbirinden göz alıcı pozlarını sizler için derledik. 👇

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Kardashian-Jenner ailesinin sakin prensesi Kendall Jenner'ı tanıyanlarınız vardır: Ünlü manken kendi dünyasında sessiz sedasız yaşıyor.

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Şimdi de plajda giydiği şeffaf elbisesi ile görenleri kendine aşık etti!

Şimdi de plajda giydiği şeffaf elbisesi ile görenleri kendine aşık etti!

Sütyen giydiğini neredeyse hiç göremediğimiz Jenner, şeffaf elbisesinin altına bir şey giymemeyi tercih etti.

Sütyen giydiğini neredeyse hiç göremediğimiz Jenner, şeffaf elbisesinin altına bir şey giymemeyi tercih etti.
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Arkadaşı Hailey Bieber'la birlikte poz da geldi...

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Şeffaf elbisesi, ünlü mankenin fit fiziğini daha da ön plana çıkardı. İlk yorumlar da gecikmedi...

Aynı elbiseyi giymesi için Afra Saraçoğlu'na istekte bulunanlar oldu...

Aynı elbiseyi giymesi için Afra Saraçoğlu'na istekte bulunanlar oldu...
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"Bu elbiseye ihtiyacım var"

"Bu elbiseye ihtiyacım var"
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"Elbiseye aşık oldum"

"Elbiseye aşık oldum"
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"Mükemmel. Resmen mükemmel"

"Mükemmel. Resmen mükemmel"
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