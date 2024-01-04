Beren Saat'in Barbie'den Hallice Pembe Takımının Fiyatı Cepleri Yaktı!
Beren Saat'in Barbie'den Hallice Pembe Takımının Fiyatı Cepleri Yaktı!
Güzeller güzeli oyuncu Beren Saat'e ne giyse yakışır: Ancak bu sefer giydiği değil, giydiği takımın fiyatı çok konuşuldu. Pembe takımının fiyatı duyanların dudaklarını uçuklattı.
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Hepimizin akıllarına Bihter rolüyle kazınan Beren Saat'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Beren Saat en son eşi Kenan Doğulu ile boşandıkları iddialarıyla gündem olmuş fakat her zamanki gibi haberlerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.
İnsanlar yalan haberleri tartışa dururken giydiği her kıyafetle herkesi mest eden Saat, sektöre yön veriyor desek yanlış olmaz!
Geçtiğimiz günlerde pembe takımıyla eşi Kenan Doğulu ile poz veren Beren Saat yine çok beğenildi.
Ancak gelin görün ki, Barbie havası veren bu takımın fiyatı dudaklarımızı uçuklattı!
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@wildestfashion hesabının paylaşımına göre, Saat'in ceketi 23 bin 814 TL. Pantolonu ise 7 bin 618 TL.
Fiyatı duyanların hem dudakları uçukladı, hem de takımı gecelik zannedenler de olmadı değil...
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