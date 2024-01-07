Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Flörtlere Doyamayan Hadise ve Murat Boz İkilisinin New York Sahnesindeki Yakınlığı Dillere Fena Düştü

Flörtlere Doyamayan Hadise ve Murat Boz İkilisinin New York Sahnesindeki Yakınlığı Dillere Fena Düştü

Hadise murat boz
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 17:26

Yıllardır flörtten öteye geçemeyen Murat Boz ve Hadise ikilisini bilmeyen yok: New York konserinde bir araya gelen 'arkadaşlar', yine samimiyetleri ve sahnedeki yakınlıkları ile dikkatleri çekti.

Buyurun bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

'O Ses Türkiye' yarışmasında uzun yıllar jüri üyeliği yapan Hadise ve Murat Boz ikilisi malumunuz...

'O Ses Türkiye' yarışmasında uzun yıllar jüri üyeliği yapan Hadise ve Murat Boz ikilisi malumunuz...

Gerek programdaki yakınlıkları olsun, gerek birbirleri için yaptığı paylaşımlar olsun ikiliyi kendileri dışında herkes çift bellemişti.

Gerek programdaki yakınlıkları olsun, gerek birbirleri için yaptığı paylaşımlar olsun ikiliyi kendileri dışında herkes çift bellemişti.

Geçmişte sahne şovlarıyla çok konuşulan ikili, her seferinde samimiyetlerinde yeni bir level atladı.

Geçmişte sahne şovlarıyla çok konuşulan ikili, her seferinde samimiyetlerinde yeni bir level atladı.

Dile kolay 6 yılın ardından Hadise ve Murat Boz, New York konserinde bir araya geldi: Ancak eski uyumlarından bir şey kaybetmediklerini de kanıtladılar...

Dile kolay 6 yılın ardından Hadise ve Murat Boz, New York konserinde bir araya geldi: Ancak eski uyumlarından bir şey kaybetmediklerini de kanıtladılar...

New York konserinde "Nerdesin Aşkım?" parçasını seslendiren ikili, sözleri de değiştirdi: Nerdesin Aşkım'ın yerini, "Nerdesin Yavrum?" aldı!

New York konserinde "Nerdesin Aşkım?" parçasını seslendiren ikili, sözleri de değiştirdi: Nerdesin Aşkım'ın yerini, "Nerdesin Yavrum?" aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sahnede birbirlerinden bir dakika bile ayrılmayan ikilinin yakınlığı ise dillere fena düştü.

Hem 'evlenin artık!' yorumları yağdı, hem de Murat Boz'un tavırları dikkatleri çekti. 👇

Hem 'evlenin artık!' yorumları yağdı, hem de Murat Boz'un tavırları dikkatleri çekti. 👇
www.instagram.com
www.instagram.com
www.instagram.com
www.instagram.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
www.instagram.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com

Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlara buyurun 👇

Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlara buyurun 👇
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?