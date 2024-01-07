Flörtlere Doyamayan Hadise ve Murat Boz İkilisinin New York Sahnesindeki Yakınlığı Dillere Fena Düştü
Flörtlere Doyamayan Hadise ve Murat Boz İkilisinin New York Sahnesindeki Yakınlığı Dillere Fena Düştü
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'O Ses Türkiye' yarışmasında uzun yıllar jüri üyeliği yapan Hadise ve Murat Boz ikilisi malumunuz...
Gerek programdaki yakınlıkları olsun, gerek birbirleri için yaptığı paylaşımlar olsun ikiliyi kendileri dışında herkes çift bellemişti.
Geçmişte sahne şovlarıyla çok konuşulan ikili, her seferinde samimiyetlerinde yeni bir level atladı.
Dile kolay 6 yılın ardından Hadise ve Murat Boz, New York konserinde bir araya geldi: Ancak eski uyumlarından bir şey kaybetmediklerini de kanıtladılar...
New York konserinde "Nerdesin Aşkım?" parçasını seslendiren ikili, sözleri de değiştirdi: Nerdesin Aşkım'ın yerini, "Nerdesin Yavrum?" aldı!
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Sahnede birbirlerinden bir dakika bile ayrılmayan ikilinin yakınlığı ise dillere fena düştü.
Hem 'evlenin artık!' yorumları yağdı, hem de Murat Boz'un tavırları dikkatleri çekti. 👇
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