Volkan Demirel, Eşi Zeynep Demirel'i İlk Gördüğü Zaman Hissettiklerini Böyle Anlattı
Volkan Demirel, Eşi Zeynep Demirel'i İlk Gördüğü Zaman Hissettiklerini Böyle Anlattı
Eski kaleci, futbol yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, sevmeyi ve sevilmeyi çok iyi bilen bir isim. Eşi Zeynep Demirel ile olan örnek evliliğiyle dillerden düşmeyen Demirel, şimdi de ilk görüşte aşık olduğunu anlatarak herkesi imrendirdi.
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Sözlükte 'aşk adam' tanımının karşılığı olan Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e duyduğu sevgi ve saygıyla herkesi imrendiren bir isim.
Örnek evlilikleri ile düşman çatlatan ikili, yıllar geçtikçe aşklarını katlıyor ve çıtayı her seferinde yükseltiyor.
Sevilen çift, en son bir sokak fotoğrafçısını kıramayıp verdikleri pozlar ile aşka olan inancımızı tazelemişti.
Volkan Demirel şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu ve yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı!
Demirel eşini ilk gördüğünde yıldırım aşkına tutulduğunu doğrular gibi "Zeynep'i ilk gördüğümde seninle evleneceğim dedim" ifadelerini kullandı.
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"Kızlarım benim her şeyim" diyen Demirel, "Oğlum olmasını isterdim, ama olmadı" sözlerini kullandı.
"Romantik değilim hiç çiçek almışlığım yoktur. Çiçek almam, yoldan geçerken papatyayı koparıp veririm" şeklinde konuştu.
Bize de bu güzel çifte 'Maşallah' demek düşer! 🧿 Yorumlarınız neler?
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