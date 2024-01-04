Volkan Demirel, Eşi Zeynep Demirel'i İlk Gördüğü Zaman Hissettiklerini Böyle Anlattı

Bizim tarih kavramımız da yoktur, tarihlere çiçeğe hediyeye takılı kalmayız. Bizim için önemli olan benim onun, onun benim yanımda olmamdır, birbirimizi çok iyi tamamlayan bir çiftiz. Şiddetli kavgalarımız tabii ki var, günün sonunda bir karara varır ve konuyu öyle kapatırız.