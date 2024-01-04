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Volkan Demirel, Eşi Zeynep Demirel'i İlk Gördüğü Zaman Hissettiklerini Böyle Anlattı

Volkan Demirel, Eşi Zeynep Demirel'i İlk Gördüğü Zaman Hissettiklerini Böyle Anlattı

Volkan Demirel
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 23:06

Eski kaleci, futbol yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, sevmeyi ve sevilmeyi çok iyi bilen bir isim. Eşi Zeynep Demirel ile olan örnek evliliğiyle dillerden düşmeyen Demirel, şimdi de ilk görüşte aşık olduğunu anlatarak herkesi imrendirdi. 

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Sözlükte 'aşk adam' tanımının karşılığı olan Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e duyduğu sevgi ve saygıyla herkesi imrendiren bir isim.

Sözlükte 'aşk adam' tanımının karşılığı olan Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e duyduğu sevgi ve saygıyla herkesi imrendiren bir isim.

Örnek evlilikleri ile düşman çatlatan ikili, yıllar geçtikçe aşklarını katlıyor ve çıtayı her seferinde yükseltiyor.

Örnek evlilikleri ile düşman çatlatan ikili, yıllar geçtikçe aşklarını katlıyor ve çıtayı her seferinde yükseltiyor.

Sevilen çift, en son bir sokak fotoğrafçısını kıramayıp verdikleri pozlar ile aşka olan inancımızı tazelemişti.

Sevilen çift, en son bir sokak fotoğrafçısını kıramayıp verdikleri pozlar ile aşka olan inancımızı tazelemişti.

Detaylar:

Volkan Demirel şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu ve yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı!

Volkan Demirel şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu ve yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı!

Demirel eşini ilk gördüğünde yıldırım aşkına tutulduğunu doğrular gibi "Zeynep'i ilk gördüğümde seninle evleneceğim dedim" ifadelerini kullandı.

Demirel eşini ilk gördüğünde yıldırım aşkına tutulduğunu doğrular gibi "Zeynep'i ilk gördüğümde seninle evleneceğim dedim" ifadelerini kullandı.
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"Kızlarım benim her şeyim" diyen Demirel, "Oğlum olmasını isterdim, ama olmadı" sözlerini kullandı.

"Kızlarım benim her şeyim" diyen Demirel, "Oğlum olmasını isterdim, ama olmadı" sözlerini kullandı.

Kızım Yade eşimden daha fazla soru soruyor ama çok hoşuma gidiyor, kızlarımla arkadaş gibi olmaya çalışıyorum.

"Romantik değilim hiç çiçek almışlığım yoktur. Çiçek almam, yoldan geçerken papatyayı koparıp veririm" şeklinde konuştu.

"Romantik değilim hiç çiçek almışlığım yoktur. Çiçek almam, yoldan geçerken papatyayı koparıp veririm" şeklinde konuştu.

Bizim tarih kavramımız da yoktur, tarihlere çiçeğe hediyeye takılı kalmayız. Bizim için önemli olan benim onun, onun benim yanımda olmamdır, birbirimizi çok iyi tamamlayan bir çiftiz. Şiddetli kavgalarımız tabii ki var, günün sonunda bir karara varır ve konuyu öyle kapatırız.

Bize de bu güzel çifte 'Maşallah' demek düşer! 🧿 Yorumlarınız neler?

Bize de bu güzel çifte 'Maşallah' demek düşer! 🧿 Yorumlarınız neler?

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