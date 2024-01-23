Neslihan Atagül Doğulu Miami'de Gerçekleşen Turkish Drama Gala Gecesinin Onur Konuğu Oldu!
Neslihan Atagül Doğulu Miami'de Gerçekleşen Turkish Drama Gala Gecesinin Onur Konuğu Oldu!
Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10. yılı şerefine, Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen törende başarılı oyuncu Neslihan Atagül, sahneye ‘Turkish Drama Queen’ olarak davet edildi.
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Ekranların sevilen çifti Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla gündeme gelseler de ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam ettiler.
Zor günleri geride bırakan ünlü çift her fırsatta ayrılık iddialarını keskin bir şekilde reddederek çıkan haberlere kulak tıkadılar.
Ekranların sevilen yüzleri şimdi de Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10. yılı şerefine, Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen törene katıldılar.
Neslihan Atagül törende, sahneye ‘Turkish Drama Queen’ olarak davet edildi. Teşekkür konuşmasını İspanyolca yapması büyük alkış topladı.👇
Universal Cinergia Dubbing ev sahipliğinde yapılan geceye Özgür Masur tasarımı ile katılan Neslihan Atagül güzelliği ile tüm davetlileri kendine hayran bıraktı.
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