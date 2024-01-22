Emel Sayın'ın Hayatının Anlatılacağı Filmde 'Pelin Karahan mı, Burcu Biricik mi?' Tartışması Başladı!
Emel Sayın'ın Hayatının Anlatılacağı Filmde 'Pelin Karahan mı, Burcu Biricik mi?' Tartışması Başladı!
Türk müziğinin sevilen isimlerinden başarılı sanatçı Emel Sayın'ın hayatı sinema filmi olma hazırlanıyor. Emel Sayın'ı kimin canlandıracağı düşünülüyor.
'Pelin Karahan mı, Burcu Biricik mi?' tartışması başladı. Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇
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Türk ses sanatçısı ve Yeşilçam filmlerinin efsanevi ismi Emel Sayın 'Mavi Boncuk' ismiyle anılıyor.
Türk müziğinin sevilen ismi kariyerine oyunculukla başlasa da yıllar sonra sinemayı neden bıraktığını açıklamıştı.
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanan Emel Sayın'ın hayatını anlatan bir belgesel çekilecek.
Bir süredir sahnelerden uzak kalma sebebini açıklayan Emel Sayın, "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına katılarak "Biyografi filmi hazırlıyoruz. Belgesel gibi bir film olacak. Bunun üzerine yoğunlaştım. O yüzden sahneye biraz uzak duruyorum” diyerek, hayranlarına müjdeyi vermişti.
Bu haberden sonra Emel Sayın'a kimin hayat vereceği tartışmaları başladı. Sosyal medya adeta ikiye bölündü. Kimisi 'Pelin Karahan oynamalı' diyor.
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Kimisi de 'Burcu Biricik bu role daha çok yakışır' diyor.
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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Sizce Emel Sayın'ı kimi canlandırmalı?
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