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Lüks Yaşantısıyla Bildiğimiz Ezgi Fındık Evlilik Teklifi Aldığı Sevgilisinden Ayrıldığını Duyurdu!

Lüks Yaşantısıyla Bildiğimiz Ezgi Fındık Evlilik Teklifi Aldığı Sevgilisinden Ayrıldığını Duyurdu!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 12:27

Lüks yaşantısı ve özel yaşamıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Ezgi Fındık, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı genç sevgilisinden ayrıldığını duyurdu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇

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Yıllardan beri sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantısıyla bildiğimiz Ezgi Fındık, ayrıldığı milyarder sevgilisi Seif El Attal'dan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yıllardan beri sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantısıyla bildiğimiz Ezgi Fındık, ayrıldığı milyarder sevgilisi Seif El Attal'dan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.

Lüks yaşantısının yanı sıra yaptırdığı estetik operasyonlarla da zaman zaman sosyal medyanın diline düşen Ezgi Fındık'ın geçirdiği ameliyatlarla adeta başka birine dönüşmesi de uzun süre konuşuldu.

Lüks yaşantısının yanı sıra yaptırdığı estetik operasyonlarla da zaman zaman sosyal medyanın diline düşen Ezgi Fındık'ın geçirdiği ameliyatlarla adeta başka birine dönüşmesi de uzun süre konuşuldu.

Kendisinden yaşça küçük sevgilisi Mirhan'ın yüzünü de ilk defa doğum gününde yaptığı paylaşımla göstermişti.

Kendisinden yaşça küçük sevgilisi Mirhan'ın yüzünü de ilk defa doğum gününde yaptığı paylaşımla göstermişti.

"İyi ki doğdun Mirhan" yazan pastası da sosyal medyanın diline düşmüştü.👇

İlişkileri kısa sürede fazlasıyla ilerledi ki Ezgi Fındık evlenme teklifi bile almıştı.

İlişkileri kısa sürede fazlasıyla ilerledi ki Ezgi Fındık evlenme teklifi bile almıştı.

Müstakbel eşi ile romantik karelerini de sosyal medya hesabından yayınlamıştı.👇

Müstakbel eşi ile romantik karelerini de sosyal medya hesabından yayınlamıştı.👇

Evlilik teklifinin ardından 'Kim bu Mirhan Demirhan?" diye düşündüğümüz kişinin 10 yıl önceki fotoğrafları ortaya çıktı.👇

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Dolu dizgin başlayan bu aşk kısa süre içerisinde noktalandı. Ezgi Fındık 'Ve sonunda kendini seçti' notunu paylaşarak ayrıldıklarını duyurdu.👇

Dolu dizgin başlayan bu aşk kısa süre içerisinde noktalandı. Ezgi Fındık 'Ve sonunda kendini seçti' notunu paylaşarak ayrıldıklarını duyurdu.👇

Siz bu çiftin ayrılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz bu çiftin ayrılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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