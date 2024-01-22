Lüks Yaşantısıyla Bildiğimiz Ezgi Fındık Evlilik Teklifi Aldığı Sevgilisinden Ayrıldığını Duyurdu!
Lüks Yaşantısıyla Bildiğimiz Ezgi Fındık Evlilik Teklifi Aldığı Sevgilisinden Ayrıldığını Duyurdu!
Lüks yaşantısı ve özel yaşamıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Ezgi Fındık, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı genç sevgilisinden ayrıldığını duyurdu.
Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇
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Yıllardan beri sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantısıyla bildiğimiz Ezgi Fındık, ayrıldığı milyarder sevgilisi Seif El Attal'dan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.
Lüks yaşantısının yanı sıra yaptırdığı estetik operasyonlarla da zaman zaman sosyal medyanın diline düşen Ezgi Fındık'ın geçirdiği ameliyatlarla adeta başka birine dönüşmesi de uzun süre konuşuldu.
Kendisinden yaşça küçük sevgilisi Mirhan'ın yüzünü de ilk defa doğum gününde yaptığı paylaşımla göstermişti.
İlişkileri kısa sürede fazlasıyla ilerledi ki Ezgi Fındık evlenme teklifi bile almıştı.
Müstakbel eşi ile romantik karelerini de sosyal medya hesabından yayınlamıştı.👇
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Dolu dizgin başlayan bu aşk kısa süre içerisinde noktalandı. Ezgi Fındık 'Ve sonunda kendini seçti' notunu paylaşarak ayrıldıklarını duyurdu.👇
Siz bu çiftin ayrılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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