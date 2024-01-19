Ezgi Mola'nın Yemek Yerken Oğluna Yağ Kir Pas Gelmesin Diye Aldığı Önlem "Ana Gibi Ana" Dedirtti
Ezgi Mola'nın Yemek Yerken Oğluna Yağ Kir Pas Gelmesin Diye Aldığı Önlem "Ana Gibi Ana" Dedirtti
Kısa bir süre önce oğlu Can'ı kucağına alan Ezgi Mola henüz yüzünü göstermediği oğluyla yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Şimdi ise yine gündem olacak bir video paylaştı. Gelen yorumlara bakalım.👇
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Ezgi Mola, dört yıldır ilişki yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi.
Kısa bir süre önce de bebek müjdesi veren çift hayranlarını epey mutlu etmişti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Ezgi Mola doğum yaptıktan sonra bebeklerinin yüzünü hiç göstermedi.
Ezgi Mola şimdi de oğlu Can'ı yemek yerken nasıl koruduğunu gösteren bir video yayınladı.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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