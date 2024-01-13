Taze Anne Ezgi Mola, Minik Oğlu Can İle Dans Edip Şarkı Söylediği Anları Takipçileriyle Paylaştı
Taze Anne Ezgi Mola, Minik Oğlu Can İle Dans Edip Şarkı Söylediği Anları Takipçileriyle Paylaştı
Yaklaşık iki ay önce oğlunu kucağına alan çiçeği burnunda anne Ezgi Mola oğluyla birlikte geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-oğulun o anları kapleri eritti...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyunculuğu ile ülkemizin en başarılı kadın oyuncularından olan Ezgi Mola, kariyerindeki başarısı kadar sıcak ve samimi tavırlarıyla da kalplerde taht kurmuş bir isim.
Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Ezgi Mola, 2019 yılından beri birlikte olduğu iş insanı Mustafa Sakallıoğlu ile geçtiğimiz Mayıs ayında nikah masasına oturmuştu.
Çift, kısa bir süre önce oğulları Can'ı kucaklarına aldı. Taze anne Ezgi Mola, minik oğlu Can ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
Yaptığı her paylaşımla kalplerimizi eritmeyi başaran Ezgi Mola'nın içinde yatan 'analık duygusu' ortaya çıktı diyebiliriz.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde oğlu Can'ı montunun içinde taşıyan Ezgi Mola'nın o anlarını eşi Mustafa Sakallıoğlu "Aha burada bir şey var galiba!" diyerek paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bugün ise güzeller güzeli çiçeği burnunda anne Ezgi Mola'dan yeni bir paylaşım geldi.
Mola, oğlu kucağında rap söylediği anları "Ve yere inip yoğ yoğ yoğ ben yatıyom ana" notunu düşerek paylaştı.😂👇
"Kundaklandınız!"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda