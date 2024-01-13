Pençe Kilit Operasyonunda Şehit Düşen Kahramanlarımızın Ardından Ünlü İsimlerden Gelen Taziye Mesajları

Tüm Türkiye, Pençe-Kilit bölgesinden gelen şehit haberiyle yasa boğuldu. Teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Ünlü isimler, bu acu haberin ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla üzüntülerini dile getirdi.👇