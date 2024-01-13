Pençe Kilit Operasyonunda Şehit Düşen Kahramanlarımızın Ardından Ünlü İsimlerden Gelen Taziye Mesajları
Pençe Kilit Operasyonunda Şehit Düşen Kahramanlarımızın Ardından Ünlü İsimlerden Gelen Taziye Mesajları
Tüm Türkiye, Pençe-Kilit bölgesinden gelen şehit haberiyle yasa boğuldu. Teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Ünlü isimler, bu acu haberin ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla üzüntülerini dile getirdi.👇
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Dün akşam saatlerinde tüm Türkiye gelen şehit haberleriyle yasa boğuldu.
Pençe-Kilit operasyonunda görevli 9 asker, bölücü terör örgütünün saldırısı sonrasında şehit oldu.
Hepimizin içini yakan bu saldırı sonrası acı haberi duyan ünlü isimlerde üzüntülerini ve taziye mesajlarını yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
1. Beyazıt Öztürk
2. Esra Erol
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3. Oktay Kaynarca
4. Nurgül Yeşilçay
5. Berfu Yenenler
6. Bahar Şahin
7. Melis Sezen
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8. Kerimcan Durmaz
9. Doğa Rutkay
10. Murat Boz
11. Feyyaz Şerifoğlu
12. Alişan
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13. Özlem Ada Şahin
14. Emre Altuğ
15. Yaşar İpek
16. Tülin Şahin
17. Deniz Seki
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18. Aslıhan Gürbüz
19. Barış Kılıç
20. Ezgi Şenler
21. Buray
22. Soner Sarıkabadayı
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23. Mustafa Ceceli
24. Ebru Yaşar
25. Eser Yenenler
26. Sefo
27. Gonca Vuslateri
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28. Sedef Avcı
29. Merve Özbey
30. Seda Sayan
31. Derya Uluğ
32. Rabia Soytürk
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33. Sibel Can
34. Yasemin Sakallıoğlu
35. Mine Tugay
36. Ali Sunal
37. Engin Altan Düzyatan
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38. Semicenk
39. Ceyda Düvenci
40. Çağatay Ulusoy
41. Ebru Gündeş
42. Ebrar Karakurt
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43. Bergüzar Korel
44. Mahmut Orhan
45. Bülent Ersoy
46. Tuğçe Kandemir
47. Eda Ece
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