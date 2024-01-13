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Pençe Kilit Operasyonunda Şehit Düşen Kahramanlarımızın Ardından Ünlü İsimlerden Gelen Taziye Mesajları

Pençe Kilit Operasyonunda Şehit Düşen Kahramanlarımızın Ardından Ünlü İsimlerden Gelen Taziye Mesajları

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 12:24

Tüm Türkiye, Pençe-Kilit bölgesinden gelen şehit haberiyle yasa boğuldu. Teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Ünlü isimler, bu acu haberin ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla üzüntülerini dile getirdi.👇

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Dün akşam saatlerinde tüm Türkiye gelen şehit haberleriyle yasa boğuldu.

Dün akşam saatlerinde tüm Türkiye gelen şehit haberleriyle yasa boğuldu.

Pençe-Kilit operasyonunda görevli 9 asker, bölücü terör örgütünün saldırısı sonrasında şehit oldu.

Pençe-Kilit operasyonunda görevli 9 asker, bölücü terör örgütünün saldırısı sonrasında şehit oldu.

Hepimizin içini yakan bu saldırı sonrası acı haberi duyan ünlü isimlerde üzüntülerini ve taziye mesajlarını yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

Hepimizin içini yakan bu saldırı sonrası acı haberi duyan ünlü isimlerde üzüntülerini ve taziye mesajlarını yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

1. Beyazıt Öztürk

1. Beyazıt Öztürk

2. Esra Erol

2. Esra Erol
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3. Oktay Kaynarca

3. Oktay Kaynarca

4. Nurgül Yeşilçay

4. Nurgül Yeşilçay

5. Berfu Yenenler

5. Berfu Yenenler

6. Bahar Şahin

6. Bahar Şahin

7. Melis Sezen

7. Melis Sezen
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8. Kerimcan Durmaz

8. Kerimcan Durmaz

9. Doğa Rutkay

9. Doğa Rutkay

10. Murat Boz

10. Murat Boz

11. Feyyaz Şerifoğlu

11. Feyyaz Şerifoğlu

12. Alişan

12. Alişan
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13. Özlem Ada Şahin

13. Özlem Ada Şahin

14. Emre Altuğ

14. Emre Altuğ

15. Yaşar İpek

15. Yaşar İpek

16. Tülin Şahin

16. Tülin Şahin

17. Deniz Seki

17. Deniz Seki
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18. Aslıhan Gürbüz

18. Aslıhan Gürbüz

19. Barış Kılıç

19. Barış Kılıç

20. Ezgi Şenler

20. Ezgi Şenler

21. Buray

21. Buray

22. Soner Sarıkabadayı

22. Soner Sarıkabadayı
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23. Mustafa Ceceli

23. Mustafa Ceceli

24. Ebru Yaşar

24. Ebru Yaşar

25. Eser Yenenler

25. Eser Yenenler

26. Sefo

26. Sefo

27. Gonca Vuslateri

27. Gonca Vuslateri
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28. Sedef Avcı

28. Sedef Avcı

29. Merve Özbey

29. Merve Özbey

30. Seda Sayan

30. Seda Sayan

31. Derya Uluğ

31. Derya Uluğ

32. Rabia Soytürk

32. Rabia Soytürk
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33. Sibel Can

33. Sibel Can

34. Yasemin Sakallıoğlu

34. Yasemin Sakallıoğlu

35. Mine Tugay

35. Mine Tugay

36. Ali Sunal

36. Ali Sunal

37. Engin Altan Düzyatan

37. Engin Altan Düzyatan
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38. Semicenk

38. Semicenk

39. Ceyda Düvenci

39. Ceyda Düvenci

40. Çağatay Ulusoy

40. Çağatay Ulusoy

41. Ebru Gündeş

41. Ebru Gündeş

42. Ebrar Karakurt

42. Ebrar Karakurt
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43. Bergüzar Korel

43. Bergüzar Korel

44. Mahmut Orhan

44. Mahmut Orhan

45. Bülent Ersoy

45. Bülent Ersoy

46. Tuğçe Kandemir

46. Tuğçe Kandemir

47. Eda Ece

47. Eda Ece

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