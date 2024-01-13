MSB Duyurdu: Şehit Olan Askerlerimizin İsimleri Belli Oldu
MSB Duyurdu: Şehit Olan Askerlerimizin İsimleri Belli Oldu
Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın saldırısı sonrasında 9 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonrasında şehit olan askerlerimizin ismini açıkladı.
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Dün akşam saatlerinde tüm Türkiye gelen şehit haberleriyle üzüldü.
Pençe-Kilit operasyonunda görevli 9 asker, bölücü terör örgütünün saldırısı sonrasında şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan 9 askerimizin isimlerini ve memleketlerini açıkladı.
Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (Aksaray)
Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (Gaziantep)
Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (Tuzla)
Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (Gaziantep)
Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (Gaziantep)
Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (Niğde)
Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin (Adıyaman)
İstikam Sözleşmeli Er Musa ATAR
İstikam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin
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