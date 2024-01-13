İstanbul’da Güvenlik Toplantısı: MİT Başkanı da Katılacak
İstanbul’da Güvenlik Toplantısı: MİT Başkanı da Katılacak
Türkiye bir kez daha şehit haberleriyle sarsıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit harekatında görevli toplam 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Şehit haberleri tüm Türkiye’yi acıya boğarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul Dolmabahçe’de güvenlik toplantısı yapılacağı açıklandı.
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Milli Savunma Bakanlığı, PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili gece saatlerinde son bilgileri paylaştı
Yaşanan kahredici olay sonrasında devletin zirvesinde güvenlik toplantısı yapılacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı’nın Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde Güvenlik Toplantısı yapılacağını duyurdu.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.”
“Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."
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23 Aralık 2023’te yine aynı bölgede PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrasında 6 askerimiz şehit olmuştu.
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