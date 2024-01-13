İstanbul’da Güvenlik Toplantısı: MİT Başkanı da Katılacak

Türkiye bir kez daha şehit haberleriyle sarsıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit harekatında görevli toplam 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Şehit haberleri tüm Türkiye’yi acıya boğarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul Dolmabahçe’de güvenlik toplantısı yapılacağı açıklandı.