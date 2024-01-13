Şehit Haberlerini Alan PAU Konserlerini İptal Etti: "Milli Yas Beklememe Gerek Yok"
Şehit Haberlerini Alan PAU Konserlerini İptal Etti: "Milli Yas Beklememe Gerek Yok"
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonu kapsamında çıkan çatışmalar sonucu 9 askerimiz şehit oldu. Aldığımız acı haber yüreğimizi bir kez daha derinden yaktı, kavurdu. PAU olarak tanıdığımız Ayhan Ulu sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. 'Milli yasa gerek yok' diyen PAU üç konserini iptal ettiği açıkladı.
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Geçtiğimiz gece Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çatışma çıktı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan ilk açıklamada "5 askerin şehit olduğu, 3'ü ağır 8 askerin ağır yaralandığı" ifade edilmişti.
Ardından bakanlık tarafından bir açıklama daha yapıldı. Durumu ağır olan 3 mehmetçiğimizin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı haberi yüreğimizi yaktı.
9 askerimizin daha şehit düştüğü haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Baba ocaklarına düşen ateş bizim de içimizi yaktı.
Acı haberleri duyan PAU sahne adıyla tanıdığımız Ayhan Ulu, aynı saat içerisinde sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
"Şehitler ölmez vatan bölünmez" ifadelerini kullanan PAU çektiği video ile 9 şehidimiz olduğu için önümüzdeki dört konserini iptal ettiğini açıkladı.
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PAU'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamayı buradan izleyebilirsiniz 👇
Daha önce de şehit haberini aldığı anda konserlerini "Utandık konser vermeye, sinmedi içimize, boğazıma düğümlendi şarkılar..." sözleriyle iptal eden PAU'nun hassasiyeti ise kamuoyunda takdir topladı.
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