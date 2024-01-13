Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Şehit Haberlerini Alan PAU Konserlerini İptal Etti: "Milli Yas Beklememe Gerek Yok"

Şehit Haberlerini Alan PAU Konserlerini İptal Etti: "Milli Yas Beklememe Gerek Yok"

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.01.2024 - 10:55

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonu kapsamında çıkan çatışmalar sonucu 9 askerimiz şehit oldu. Aldığımız acı haber yüreğimizi bir kez daha derinden yaktı, kavurdu. PAU olarak tanıdığımız Ayhan Ulu sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. 'Milli yasa gerek yok' diyen PAU üç konserini iptal ettiği açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz gece Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çatışma çıktı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan ilk açıklamada "5 askerin şehit olduğu, 3'ü ağır 8 askerin ağır yaralandığı" ifade edilmişti.

Geçtiğimiz gece Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çatışma çıktı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan ilk açıklamada "5 askerin şehit olduğu, 3'ü ağır 8 askerin ağır yaralandığı" ifade edilmişti.

Ardından bakanlık tarafından bir açıklama daha yapıldı. Durumu ağır olan 3 mehmetçiğimizin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı haberi yüreğimizi yaktı.

Ardından bakanlık tarafından bir açıklama daha yapıldı. Durumu ağır olan 3 mehmetçiğimizin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı haberi yüreğimizi yaktı.

MSB tarafından 'Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir' açıklaması yapıldı.

9 askerimizin daha şehit düştüğü haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Baba ocaklarına düşen ateş bizim de içimizi yaktı.

9 askerimizin daha şehit düştüğü haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Baba ocaklarına düşen ateş bizim de içimizi yaktı.

Acı haberleri duyan PAU sahne adıyla tanıdığımız Ayhan Ulu, aynı saat içerisinde sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Acı haberleri duyan PAU sahne adıyla tanıdığımız Ayhan Ulu, aynı saat içerisinde sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" ifadelerini kullanan PAU çektiği video ile 9 şehidimiz olduğu için önümüzdeki dört konserini iptal ettiğini açıkladı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" ifadelerini kullanan PAU çektiği video ile 9 şehidimiz olduğu için önümüzdeki dört konserini iptal ettiğini açıkladı.

'Tüm konserlerimi İPTAL ediyorum!!!

Milli yas beklememe gerek yok sanırım.

Ülkemizin başı sağolsun..

Bu ay bu tarihler ile birlikte 15 konserimi kendi hür iradem ve kararım ile iptal ediyorum tüm sevenlerimden özür dileyerek..

Ülkenin sanatçısı olarak şehitlerim var iken sahneye çıkamam ekibimide çıkartmam…

Tüm organizatörlere aldığımız paraları iade edebileceğimizi kamuoyu önünde duyuruyoruz ..

Şehitler ölmez vatan bölünmez..

Sevenlerimin beni anlayacağını biliyorum, umuyorum ..🙏🏽

Saygılarımla…

PAU'

İçeriğin Devamı Aşağıda

PAU'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamayı buradan izleyebilirsiniz 👇

Daha önce de şehit haberini aldığı anda konserlerini "Utandık konser vermeye, sinmedi içimize, boğazıma düğümlendi şarkılar..." sözleriyle iptal eden PAU'nun hassasiyeti ise kamuoyunda takdir topladı.

Daha önce de şehit haberini aldığı anda konserlerini "Utandık konser vermeye, sinmedi içimize, boğazıma düğümlendi şarkılar..." sözleriyle iptal eden PAU'nun hassasiyeti ise kamuoyunda takdir topladı.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
8
3
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?