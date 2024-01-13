Şehit Haberlerini Alan PAU Konserlerini İptal Etti: "Milli Yas Beklememe Gerek Yok"

'Tüm konserlerimi İPTAL ediyorum!!!

Milli yas beklememe gerek yok sanırım.

Ülkemizin başı sağolsun..

Bu ay bu tarihler ile birlikte 15 konserimi kendi hür iradem ve kararım ile iptal ediyorum tüm sevenlerimden özür dileyerek..

Ülkenin sanatçısı olarak şehitlerim var iken sahneye çıkamam ekibimide çıkartmam…

Tüm organizatörlere aldığımız paraları iade edebileceğimizi kamuoyu önünde duyuruyoruz ..

Şehitler ölmez vatan bölünmez..

Sevenlerimin beni anlayacağını biliyorum, umuyorum ..🙏🏽

Saygılarımla…

PAU'