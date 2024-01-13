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Depremzede Şehit Ailesi: Şehit Haberi Çadırda Verildi

Depremzede Şehit Ailesi: Şehit Haberi Çadırda Verildi

Şehit Kahramanmaraş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.01.2024 - 09:08

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda 9 askerimiz bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi. Şehit olan askerlerimizden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in şehadet haberi, depremzede ailesine kaldıkları çadırda verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonunda görevili 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonunda görevili 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Şehitlerimizin haberleri, acılı ailelerine de ulaştırılmaya başlandı.

Şehitlerimizin haberleri, acılı ailelerine de ulaştırılmaya başlandı.

Bölücü terör örgütünün saldırısı sonrasında hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in depremzede ailesine şehadet haberi kaldıkları çadırda verildi.

Bölücü terör örgütünün saldırısı sonrasında hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in depremzede ailesine şehadet haberi kaldıkları çadırda verildi.

Şehidin ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu mahallesindeki ev 6 Şubat depremleri sonrasında yıkılmış.

Şehidin ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu mahallesindeki ev 6 Şubat depremleri sonrasında yıkılmış.

Depremzede şehit ailesinin yürek yakan fotoğrafları sosyal medyada da çok konuşuldu 👇

Depremzede şehit ailesinin yürek yakan fotoğrafları sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
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Nuray

Utanması gerekenler yine utanmayacak! ne oluyorsa garibana oluyor.

deniz

verdiği sözlere ne oldu bunların, 1 senede ev yapacaktı, seçim vaadiyle uyutulmuş millete çadırkentte yaşamak kaldı...

RACON X RACON

Ama deniz efendi öyle deme.....Suriyede Suriyelilere Devlet Ev yapiyor ve oradada Esat bir Teseekür bile yapmiyor.Reis ne kadar iyi niyetli kendi vatandasina... Devamını Gör

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Niye siliyorsun Onedıo dünkü ilk şehit haberlerine yazdığımız yorumları!! bunun sebebi nedir?

Sero Hanım

onedio nun dötü başı oynamaya başladı 😁