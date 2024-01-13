Depremzede Şehit Ailesi: Şehit Haberi Çadırda Verildi
Depremzede Şehit Ailesi: Şehit Haberi Çadırda Verildi
Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda 9 askerimiz bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi. Şehit olan askerlerimizden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in şehadet haberi, depremzede ailesine kaldıkları çadırda verildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonunda görevili 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
Şehitlerimizin haberleri, acılı ailelerine de ulaştırılmaya başlandı.
Bölücü terör örgütünün saldırısı sonrasında hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in depremzede ailesine şehadet haberi kaldıkları çadırda verildi.
Şehidin ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu mahallesindeki ev 6 Şubat depremleri sonrasında yıkılmış.
Depremzede şehit ailesinin yürek yakan fotoğrafları sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
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Utanması gerekenler yine utanmayacak! ne oluyorsa garibana oluyor.
verdiği sözlere ne oldu bunların, 1 senede ev yapacaktı, seçim vaadiyle uyutulmuş millete çadırkentte yaşamak kaldı...
Ama deniz efendi öyle deme.....Suriyede Suriyelilere Devlet Ev yapiyor ve oradada Esat bir Teseekür bile yapmiyor.Reis ne kadar iyi niyetli kendi vatandasina... Devamını Gör
Niye siliyorsun Onedıo dünkü ilk şehit haberlerine yazdığımız yorumları!! bunun sebebi nedir?
onedio nun dötü başı oynamaya başladı 😁